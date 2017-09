Fikk anerkjennelse etter stevne

Sigrid Bjørnsdatter Walhberg deltok sist helg i Ungdomslekene i Stjørdal. Der fikk hun flere gode plasseringer, blant annet 1. plass på 600 meter og 2. plass på 1.500. Etter stevnet ble hun tildelt Gladlaks-prisen, som premierer innsats både på og utenfor banen. «Denne prisen skal fremme en utøver som fortjener en ekstra påkjenning for sin positive innstilling og åpenhet for ny og allsidig trening. Den skal gå til en deltager som har vært med å bidra til lokal og sosial miljøbygging i sin krets, ikke bare under lekene men også under kretssamlingene», heter det om prisen.

Mamma Pernille Wahlberg forteller at friidrettstalentet på 14 år er fornøyd med årets sesong og at hun nå tar en pause fram til innesesongen starter. Skjønt, noen pause blir det egentlig ikke. Kvålsjenta er også et talent på fotballbanen og skal representere kretslaget utover høsten.

Melhus-jenta Nora Bakke leverte også flere gode prestasjoner i stevnet som avsluttet utesesongen. Hun ble blant annet nummer to på 200 meter hekk og 60 meter hekk.