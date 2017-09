Melhus best i årets OG-karusell

Hele 80 løpere møtte opp til stafettkveld og premieutdeling ved Gåsbakken skole forrige onsdagsdag. Samlingsplass var lagt til skolens gapahuk i skogen like vest for skolen og var en perfekt arena for stafett i orientering.

Stafetten ble ikke spennende, da Leiks Eivind Næve var en evighet framfor neste lag etter første etappe. Anne Kari Stubsjøen og Erik Foss gjorde ingen store på de neste etappene og i mål var seiersmarginen på hele syv minutter. På 2. plass fulgte et annet lag fra IL Leik bestående av Inger H Bakken, Åse Høgsteggen og Henriette Bakken. Som tredje lag fulgte Melhus med Atle Pedersen, Stein Ivar Foss og Audun Bakk. Dermed tok Leik første napp i en nyoppsatt stafettpokal, får Trønderbladet opplyst i en e-post.

Melhus på hjemmebane var ikke til å stoppe O-gruppa i Melhus IL stakk av med mange seiere på hjemmebane.

Premieutdeling

Det stilte til sammen hele 18 lag i stafetten fra Gaula, Leik, Melhus, Orkanger og Børsa. I tillegg var det med 26 løpere i individuelle løyper, som bidro til at kvelden ble en suksess.

Etter litt saft, kaffe og pølser kom premieutdelinga for karusellen. Det var de under 17 år som hadde flere enn 3 løp i karusellen som fikk premie og en ekstra fin premie ble det til nybegynnere som hadde fem løp for sesongen. Her var løpere fra Melhus overrepresentert. Det har deltatt mer enn 60 ulike løpere i nybegynner og 40 av disse kom fra Melhus. Ikke alle hadde så mange løp, men en svært gledelig tilslutning fra de yngste i karusellagene.

Vant fem av seks

Det ble premiert i de enkelte løyper for øvrig også og i Gul løype var de tre beste Eivind Næve (Leik) med tre løypeseire, Ola Neraune (Orkanger) og Åse Høgsteggen (Leik). I Hvit løype ble Anne Kari Stubsjøen (Leik) best med tre løypeseire tett fulgt av Øyvind Østeggen (Orkanger) og Kjell Sølberg (Leik).

I Grønn løype knep Tone Almås (Leik) seieren ett poeng framfor Hege Solhjem Melhuus (Melhus) der begge hadde to løypeseire og med Rolf Wærnes fra Orkanger som tredjemann. Stein Ivar Foss (Melhus) tok seieren i Rød løype fulgt av Svein Unsgård (Leik) og John Henry Hemmer, Børsa. Blå løype er den lengste ble vunnet av Audun Bakk (Melhus) med fire løypeseire før Leikløperne Ola Keirerås og Runar Krognes, får Trønderbladet opplyst.

O-gruppa i Melhus IL vant fem av seks løp i karusellen i år, bare slått én gang av Leik som ble andre lag totalt. Dermed kunne Melhus ta siste napp i karusellpokalen.