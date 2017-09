Kåret til Kolstad beste spiller

«Tom Kåre Nikolaisen var nærmest ustoppelig inne på streken. Ikke bare slet han ut Haslum-forsvarere; han scoret også på to av sine tre skudd i tillegg til at han skaffet laget et syvmeterkast. Etter pausen var 19-åringen enda bedre. Prisen som beste Kolstad-spiller var fortjent», heter det på hjemmesiden til Kolstad håndball etter seriestarten mot Haslum onsdag kveld.

Skadefri og VM-klar Etter to meniskoperasjoner kan Tom Kåre Svegård Nikolaisen endelig fokusere på håndballen.

Perfekt start for Tom Kåre og Norge Junior-VM i håndball er underveis i Algerie. Tom Kåre Svegård Nikolaisen (19) fra Lundamo er en del av den norske troppen.

Lundamo-gutten scoret totalt seks mål, men var ikke slett fornøyd med at hjemmelaget til slutt tapte 26-30. Kolstad håndball gjør et poeng av at klubben vinner mot Haslum på bortebane og taper hjemme. Ingen hjemmebanefordel, med andre ord.

– Ikke akkurat det, nei. Men hvorfor det er blitt slik, det er ikke godt å si. I dag slapp vi inn for mange dumme mål, mens vi selv ikke klarte å lage tilsvarende lette scoringer, oppsummerte juniorlandslagspilleren overfor spørsmålsstiller.