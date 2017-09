Mandag 11. september går Norge til valg. Det betyr at Arbeiderpartiet (Ap) har ni dager på snu dystre meningsmålinger til et resultat de kan leve med. Nestleder Trond Giske var i dag på Melhus for å motivere lokallagene til å kjempe om hver eneste stemme helt fram til valgdagen. Giske innrømmer at noen av meningsmålingene i det siste, som viser at Høyre er større enn Ap, skulle han gjerne vært foruten. Men han understreker at valgkampen langtfra er over.

- Det (dårlige meningsmålinger) gjør akkurat det samme med oss som når Rosenborg ligger under 1-2 for Ajax. Da setter vi på våre største krefter og drar hjem seieren, smiler nestlederen.

- Lurer velgerne litt

- Blir du motivert av dårlige meningsmålinger?

Nei, det blir jeg ikke. Men jeg blir inspirert til å stå på. Jeg liker gode meningsmålinger bedre enn dårlige, men vår jobb har alltid vært å mobilisere folk, sier han.

Nestlederen har bitt seg merke i debatten om E6-kryss på Ler. Veiselskapet Nye veier vil fjerne Ler-krysset for å bygge ut E6 gjennom Melhus raskere og billigere. Frp og Høyre er positive til dette, men Ap-ordfører Gunnar Krogstad har signalisert at han vil kjempe for å beholde det. Ap i Melhus har ikke tatt stilling innad i partiet, men Giske er ikke imponert over regjeringspartienes iver etter å kutte i veiprosjektet.

- Høyre og Frp lurer velgerne litt, for nå har de opprettet et nytt veiselskap og nå kan de bygge veiene så mye billigere enn før. Men vi ser at det billigere fordi du kutter i prosjektet, så det er ikke rart det blir billigere hvis de får et dårligere tilbud og må kjøre på gammel vei for å komme seg til ny E6. Når de skryter av at veien blir billigere, så er det for at de gir opp noe, mener Giske.

Savner døtrene

Etter en stopp på Melhus skulle nestlederen kjøre videre til Støren og Berkåk for å gi tilsvarende støtte til partimedlemmene der. Giske har i syv uker reist land og strand rundt for å overbevise velgere om å stemme på hans parti. Slikt tar på og han innrømmer at han lengter til valgdagen, slik at han kan tilbringe mer tid med døtrene igjen.

- Hun minste på 16 måneder har jeg sett litt for lite til den siste måneden, sier han om dattara han har sammen med artist, skuespiller og programleder Haddy N´Njie.

- Voldsom mobilisering

Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Melhus, Jens Otto Havdal, setter pris på at nestlederen kaster glans over deres valgkampstand.

- Det er stas med profiler, og ekstra stas med Giske som er trønder sjøl, sier han.

Stortingsvalget 2013 fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 34-35 prosentpoeng, ifølge Havdal og partileder i Melhus, Einar Gimse-Syrstad. De tror Ap vil gjøre et godt valg i Melhus også om ni dager.

- Arbeiderpartiet har god oppslutning i Melhus og vi skal ha en voldsom mobilisering nå på tampen. Mandag skal vi dele ut roser i sentrum og vi skal også på hjemmebesøk, forteller Ap-duoen.