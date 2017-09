Røa lå under 0-1 til pause. 45 minutter senere hadde Rebecka snudd kampen til 4-1

Melhus-jenta signerte for Røa for bare noen uker siden etter å ha kommet inn på studier ved Norges idrettshøgskole. Hun fikk sine første minutter i Toppserien forrige helg da hun kom innpå i det 86. minutt i 2-0-seieren mot Kolbotn. I dag fikk hun en hel omgang mot Ingrid Syrstad Engen og Trondheims-Ørn. Gjestene fra Trønderhovedstaden ledet 1-0 etter 45 minutter og da fikk Holum beskjed om å intensivere oppvarmingen. Hun skulle innpå - for å endre kampbildet i favør av hjemmelaget.

45 minutter senere var hun tomålsscorer og den tidligere Gimse- og Byåsen-spilleren var også nest sist på scoringene til Therese Sessy Åsland og Lisa.Marie Karlseng Utland.

Alene med keeper

- Det er selvfølgelig deilig, sier hun på spørsmål om hvordan det er å gjøre sånt innhopp.

- Han (trener Geir Nordby) sa at jeg bare skulle slippe ned skuldrene, ha det artig og trykke til. Og være aggressiv i presset, forteller hun.

Hun sier dette om målene sine:

- Det første bare pirker jeg inn. På det andre har jeg en heldig touch og kommer alene med keeper.

Sekunder senere hadde hun satt ballen sikkert i mål. Når 4-1-kampen skal oppsummere blir det vanskelig å komme utenom Holum, men hun glemmer ikke at fotball er et lagspill.

- Selvfølgelig er det viktig å score mål, men man vinner ikke alene. Det synes når vi kommer på banen til 2. omgang, at alle har lyst til å gjøre noe med 0-1. At vi har lyst til å vinne kampen. Alle trykker til og setter hverandre opp i gode posisjoner, forteller Holum, som raste opp og ned høyrekanten i sitt første skikkelige møte med Toppserien.

Tviler på feiring

Hun har funnet seg godt til rette.

- Jeg har lyst til å bidra hver gang jeg kommer inn på banen. Men det skal godt gjøres å ha en så god kamp igjen, tror hun.

Med 4-1 gikk hun seirende ut av duellen mot tidligere lagvenninne i Gimse, Ingrid Syrstad Engen. De to vekslet noen ord etter kampen.

- Hun sa takk for kampen og gratulerte med innsatsen, forteller Holum.

- Blir det en liten feiring i kveld?

- Vi får se. Jeg holder fortsatt på med å flytte inn og skal kanskje spille rekruttkamp i morgen. Det blir nok rolig, tror hun.

Neste kamp for Røa i Toppserien er borte mot serieleder Lillestrøm neste lørdag.