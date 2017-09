Skal forsvare KM-titlene i helga

250 løpere er ventet til Våttåsen lørdag når Melhus IL arrangerer kretsmesterskap i langdistanse orientering. I fjor gikk løpet i Malvik, og Tone Almås fra IL Leik og Hege Solhjem Melhuus fra Melhus IL (bildet) vant sine klasser D45 og D50. Fra skistadion ved Skjetnemyra er det lagt ni løyper, for alle aldersgrupper. Den lengste er åtte kilometer. På deltakerlista finnes gutter og jenter under ti år, og blant herrene er det to påmeldte i klassen over 85 år. Løypelegger Audun Bakk forteller at flere løpere i Norges-toppen deltar, særlig blant juniorene, både kvinner og menn. Flere av de påmeldte var deltakere under junior-VM i sommer.

Terrenget i Våttåsen byr på store høgdeforskjeller, og ifølge Audun Bakk vil løpet vil stille store krav til fysikk, men også gode tekniske ferdigheter når det gjelder orientering. I det kuperte terrenget blir det viktig å treffe godt når det gjelder vegvalg, forklarer han.