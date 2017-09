Melhuskusker vant sju av åtte lunsjløp

Festen startet med at Thomas Mjøen kusket favoritten og Jan Havdal-trente Fernando inn til førsteplass. Det var hestens fjerde seier for året. Fernando er en flink traver som er i stand til å vinne over alle distanser. Nå var det snakk om sprint. Etter reise i fjerde par utvendig kom ekvipasjen for fullt gjennom siste sving. Ledet i det lengste gjorde Marino D.V. og Jomar Blekkan, men Fernando hadde størst fart og tok seg forbi.

– Den fungerte veldig fint. Det var ikke enkelt, men det var nok, fastslo kusken.

En fantastisk hest

Fire løp senere satte Mjøen seg opp bak velkjente Baritron. Som de fleste vet er det en hest som ikke tar mål av seg til å stille opp i lunsjløp. Men faktum er at stjerna fra Melhus hadde kvalifisert motstand i form av Jaccaroo og svenske Emil Tuffing. Baritron var imidlertid favoritt hos spillerne.

Seksåringen sto på tillegg, og kusken hadde dette å si etter å ha slått de to nevnte konkurrentene og alle de andre: – Det lå litt i kortene å kjøre bakfra, og det ble riktig i dag. Det er en fantastisk hest som går gode løp hele tida. Den gjør alltid jobben sin.

Gammel kjenning

I neste løp var Mjøen frampå igjen, med for hans del den gamle kjenningen Myrviks Amor. Niåringen fra Rindal hadde bare to starter bak seg i år, og kun én seier på 13 løp i fjor. Av den grunn var det ekstra gledelig for kusken å kunne kjøre hesten inn til seier i dagens sprintløp.

– Det var veldig artig, jeg har kjørt hesten omtrent siden jeg fikk lisens, kunne Mjøen opplyse.

Over til Ler

Gjølmes Lindy eies av Vibecke Steig og trenes av Roar Høiby. Arve Sjoner kusket. Ikke den største vinnerhesten med fem seirer på 40 løp i programmet, men to av dem kom tidligere i år. Nå var den rangert sånn omtrent midt på treet. Av Sjoner fikk den et løp i rygger et stykke bak i feltet. På oppløpet hadde den krefter spart til å ta seg forbi alle som måtte passeres for å nå målstreken først. Vinneroddsen ble skrevet til 25, så Lindy gjorde en viss vei i vellinga.

– Det er en flink hest når den er i form og nå er vi i dytten. Det føles kjempebra, strålte Vibecke Steig.

En bedagelig traver

I det siste løpet dukket Arve Sjoner opp igjen som vinnerkusk. Fire år gamle Bertil har Hovin som adresse og trenes av Olav Aune. Så langt var fireåringen seiersløs på sju forøk, men det aktet Sjoner å gjøre noe med. Et spesielt lett løpsopplegg ble det ikke, Bertil travet en stor del av løpet utenpå lederen Vill Modin, men farten var laber lenge og Ler-traveren vist fine takter ved å skaffe seg flere lengders ledelse gjennom den siste svingen. I mål var Bertil fem-seks lengder foran Greis Jorun og Ragnhild Bjørnbeth.

– Den har vært bedagelig hele sitt liv, så dette var et steg i riktig retning, meldte Arve Sjoner etter en overlegen seier.

Halvfornøyd kusk

Gjølmes Caviar hadde en flott juli måned med to seirer og en andreplass før den måtte bryte et løp. Nå viste den, med Bjørn Garberg som kusk, at formen sitter i. Fireåringen fikk etter hvert tredje par utvendig. Den gikk fint på langsidene, men i følge kusken travet den ikke optimalt på svingene og måtte passes litt. På oppløpet viste Gjølmes Caviar at den har masse fart i beina og tok seg greit forbi ledende Emilsboy og Thomas Mjøen.

Seier til tross, helt fornøyd var Garberg ikke. – Den gikk bra, men jeg sånn halvfornøyd i og med at den opptrådte som den gjorde.

En ny Rags

Juliano Rags var en topptraver i Noralf P. Brækkens varetekt. Etter den har treneren treårshoppa Albarella Rags. Hoppa har startet flittig i hele år, men sto uten triumf på ti forsøk. I det 11. skulle det lykkes.

Albarella ble overflydd fra start av C. Brillianto og Bjørn Garberg. Etter å ha travet i lederryggen, gikk ekvipasjen ut og til angrep mot siste sving. Sistnevnte galopperte inn på oppløpet, og Brækken overtok. Det ble knallhardt mot mål mellom Albarella Rags og Beyond The Clouds/Thomas Mjøen, men det holdt så vidt for Brækkens hest.

Hoppa var litt høyt oppe i startøyeblikket, og kusken kommenterte:

– Den er grei når den kommer i gang.

Det ble avviklet åtte lunsjløp. Bare Atle Solhus og Andre H. Stensen ødela statistikken for Melhus ved å bli nummer en og to i sitt løp med henholdsvis Tito og Lauvås Emma.