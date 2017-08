- Vil prøve å gå litt under radaren

I dag reiser det norske juniorlandslaget til Sveits for å sykle GP Ruebliland. Tredagersrittet er siste gjennomkjøring før VM i Bergen om tre uker. De norske juniorguttene leder nasjonscupen etter imponerende sykling denne sesongen og Idar Andersen forteller at de har ambisjoner om å levere fra sykkelsetet i det kommende rittet også.

- Det er et ganske hardt etapperitt med mange lange bakker og jeg tror det blir veldig tøft. Rittet er ikke så veldig viktig, men vi håper å gjøre det bra i alle ritt. Men kanskje skal vi prøve å gå litt under radaren før VM, sier han.

- Tror du det er mulig?

- Egentlig ikke. Vi blir nok godt lagt merke til i feltet, sier Andersen med et smil.

Minner om NM-løypa

Etter Sveits reiser 18-åringen hjem til Melhus for å forberede seg i ro og mak til landeveisrittet. Det går av stabelen lørdag 23. september. Sist helg var juniorlandslaget i Bergen og testet løypene, og da fikk han en forsmak på hva som venter dem når alvoret starter.

- Vi la en plan for hvordan det kommer til å bli. Det er en lang motbakke (Salmon hill) etterfulgt av en nedkjøring. Der er det mulig å gjøre noe, mener landslagssyklisten.

Avslutningen i Bergen kan minne om den i Stjørdal i sommer, da Andersen tok gull etter å ha distansert Andreas Leknessund ned Gevingåsen. Er det mulig å gjøre det samme i Bergen?

- Jeg ser at sjansen er der, så jeg skal i hvert fall prøve, sier han.

Ser for seg folkehav

Hvordan blir det å sykle VM i Bergen?

- Det blir ganske stort, for det er mange i Norge som har mål om å sykle for landet sitt. Vi har et bra lag og går for et bra resultat. Bare når vi syklet sist helg var det mye folk i byen, så det kommer nok til å bli et folkehav, tror melhusbyggen.

- Er det gøy å sykle med en slik ramme rundt seg?

- Ja, det er det.