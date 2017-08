Elitestevne i Flå

Flå skytterlag arrangerer elitestevne i disse dager. Stevnet går over flere dager og avsluttes på søndag. Tidligere leder i Flå skytterlag, Eimund Økdal, forteller at 160 er påmeldt.

– En del tidligere skytterkonger kommer, sier Økdal.

Spesielt lørdag er det ventet mange skyttere til anlegget.

Stevnet er det første åpne stevnet skytterlaget arrangerer etter at de åpnet det nye og flotte skyteanlegget ved Fremo. Tidligere har skytterlaget hatt interne stevner.

I juni var det offisiell åpning av det nye skyteanlegget, og det ble markert med åpen dag og skytekonkurranse for politikerne. Skytterlaget har bygd nytt klubbhus og ny skytebane, og har fasiliteter som laget håper kan bli til glede for dagens medlemmer og kommende skyttere. I tillegg har skytterlaget 125-årsjubileum. Fornyelsen har vært en storinvestering for laget, og laget har søkt om spillemidler.