Støren vant lokaloppgjøret

Støren åpnet høstsesongen i 5. divisjon forrige helg med å slå Gimse 3-2 på bortebane. Fredag var det duket for enda et lokaloppgjør da Trønder-Lyn gjestet Støren.

Nok en tett og jevn naboduell endte i Størens favør. Denne gang med sifrene 2-1. Målscorere for hjemmelaget var Ole Morten Aune og Vladimir Hulman.

Støren opp på tabelltoppen Tok også andre stikk mot Gimse i gårsdagens lokaloppgjør mellom lagene og topper nå tabellen i 5.divisjon.

Seriefinale på Brekken?

Dermed topper Støren sin avdeling noe overraskende med 25 poeng etter elleve kamper. Poenget bak ligger Brekken etter lørdagens 1-0 seier borte over Tolga-Vingelen. Verdt å merke seg er at Brekken har spilt èn kamp mer enn Støren, mens tabelltreer NTNUI 2 har hele tre kamper mindre spilt, men ettersom NTNUIs 1. lag ligger i 4. divisjon, har ikke de muligheten til å rykke opp. Det betyr at det etter alle solemerker vil bli en kamp mellom opprykksfavoritt Brekken og Støren denne høsten i kampen om en plass i neste års 4.divisjon.

Fredag 29. september møtes lagene på Brekken i det som fort kan bli en ren seriefinale mellom de to topplagene.

Støren avgjorde etter pause Støren avsluttet en vårsesong over all forventning med å slå Byneset 2–1 på bortebane mandag kveld. Nå tar Ingve Merkets mannskap sommerferie på samme poengsum som serieleder NTNUI 2.

Viktig Gimse-poeng i bunnen

Trønder-Lyn har fått en lei start på høstsesongen. Forrige helg tapte laget 2-3 hjemme mot Tynset 2 i sin første kamp etter ferien og etter gårsdagens tap på Støren er nå opprykkshåpet i ferd med å forsvinne for godt for denne gang med åtte poeng opp til toppen.

I en annen kamp i avdelingen fredag kveld spilte Gimse 2-2 borte mot Jonsvatnet. Dermed ligger Ketil Olsens mannskap tre poeng bak trygg grunn på tabellen. Begge Gimses mål ble forøvrig scoret av Anders Olsen Reitaas.