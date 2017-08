Pallplass i NM-runden på Bollandsmoen

Hjemmehåpet Asgeir Taraldsen fra NMK Melhus fikk pallplass under NM-runden i rallycross på Bollandsmoen i helga. Taralden kom på tredjeplass i supernasjonal klasse 1.

NMK Melhus hadde flere førere med under NM-runden, og Steffen Restad kom på 11. plass i supernasjonal klasse 2. I klasse supernasjonal klasse 3 kom Pål Henriksen på 16. plass, Gaute Høiseth som er leder for NMK Melhus endte på 19. plass mens Tor Erik Dullum kom på 26. plass. Vegar Hojem kom på 17. plass i supernasjonal klasse 4.

Vinnere

Til topps gikk Mathias Kveven Hamre fra NMK Grenland i rc junior, Espen Isaksætre fra KNA Solør Motorsport i supernasjonal klasse 1, Frode Leirhol fra NMK Valdres i supernasjonal klasse 3 og Bjørn-Terje Heggeli fra NMK Alta vant i supernasjonal klasse 4.

Løpssekretær Ann Elin Holten forteller at det var 80 deltakere. Ingen ble skadet under løpsdagene.

- Vi vil takke alle funksjonærene som stilte opp slik at vi fikk gjennomført arrangementet, sier Holten.

Strømbrudd og regn

NMK Melhus hadde noen utfordringer gjennom helga. Fredag da det var trening, var det massivt strømbrudd. Lørdag og søndag regnet det nesten hele tiden, og det førte til vann både her og der.

Publikum fikk oppleve fart og spenning. Her var det lukten av svidd gummi da kjørerne varmet opp dekkene, eksosskyer, sølesprut, biler som mistet deler og kjørere som gledet seg over gode plasseringer og kjørere som fortvilte over motorstopp.

NMK Melhus hadde invitert lokalpolitikerne til å komme til NM-runden for å se hva Melhus har å by på. Bare fire politikere møtte opp.

Klubbens ønske om å få utvidet konsesjonen og få banen som regionanlegg. Konsesjonen innebærer ifølge leder Gaute Høiseth, trening en gang i uka, tre løpshelger i året og ingen trening i sommerferien.