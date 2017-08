Jublende glad etter rundkast

Publikum holdt pusten da Tor Egil Thorland plutselig forsvant på baksida av grustaket på Ler, og rullet rundt med bilen. Da bilen likevel kom kjørende ut fra buskaset, klappet publikum ilettelse.

Sjåføren selv kom ut av bilen mens ambulansepersonell og annet mannskap var i beredskap. Oppglødd fortalte Thorland om kjøreturen, og folk kunne konstatere at han så hel ut. Bringebærris hang fortsatt fast i bilen.

Formula Offroad omtales som verdens tøffeste motorsport.

- Fra bratt til fryktelig bratt Grustaket på Ler er så høyt og bratt at staute islendinger angivelig dropper helgas mesterskap i formula offroad.

Litt forslått

- Selvsagt er jeg litt forslått, sier Thorland til Trønderbladet litt senere.

Thorland forteller at han tror han vant norgescuprunden.

Det var på tampen av første løpsdag under Offroad Formula på Ler at kjøreturen utviklet seg til en nervepirrende stund for både kjører og publikum. Høyt oppe i grustaket forsvant Torland.

- Jeg kjørte over kanten, og kjente nesten et spark i rumpa. Så tenkte jeg å gi full gass. Da startet rullinga, og jeg så bare busker, annet grønt og himmelen. Jeg forsvant innover skogen, men jeg landet på hjulene. Det gikk fint, sier Thorland rolig.

Thorland som er fra Malvik, forteller at han aldri har blitt skadet under kjøring bortsett fra noen blåmerker.

- Dette er jo trygt

- Dette er jo trygt, og vi er godt sikret med sekspunkts belte, hjelm og veltebur, sier Thorland.

Publikum fikk oppleve mye spenning under løpet, og det var deltakere fra flere land. Her var det motorer med hestekrefter til gagns, oljeskyer, lysglimt, motorstøy og luftige svev. Utover dagen begynte det å regne, men ikke verre enn at publikum holdt ut.

- Det er tryggere å delta i dette enn å sykle til jobben, og det er mest risikofylt for bilen, mener Ronny Eriksen (38) fra Formula Offroad Norway.

Den tidligere dommeren kjørte lørdag i sitt første løp.

- Banen er bra. Den er bratt og utfordrende, sier Eriksen.