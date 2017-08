- Dette må få konsekvenser

- Ingrid er helt ferdig. Helt knust, sier Sturla Johansen til Trønderbladet.

Han reagerer sterkt på at Melhus-syklist Ingrid Lorvik ble vraket til Ladies tour of Norway (LTOF), som starter torsdag. Seks syklister ble tatt ut, men Lorvik ble til manges overraskelse utelatt fra troppen. Landslagsleder Carl Erik Pedersen ringte CK Victorias sportslige leder for å informere om at Lorvik var vraket til et av årets viktigste ritt. Pedersen var forberedt på motbør - og fikk det.

- Han ville advare meg mot det som kom, forteller Johansen og fortsetter:

- Vi mener uttaket ikke holder mål og det fortalte vi ham. Landslagsledelsen mener at Ingrid ikke har blitt bedre til å kjøre i store felt, men vi mener hun virkelig har vist forbedring. Tidligere har hun vært litt for defensiv, men hun har ikke skjønt hvor god hun er. Det gjør hun nå, mener Johansen.

CK Victoria-leder tror Lorvik vil overbevise i Tyskland - Jeg har aldri sett henne bedre enn nå, sier sportslig leder Sturla Johansen i CK Victoria.

Vrakes til VM

Han sier at samarbeidet med Pedersen har fungert bra, men at han er totalt uenig i uttaket til LTOF. I CK Victoria jobber Johansen derfor sammen med John Rune Gilberg med å belyse Lorviks framgang med faktaopplysninger som de ønsker å legge fram kommende helg. Ifølge Johansen betyr utelatelsen fra Ladies tour of Norway at Lorvik også er vraket til årets store høydepunkt, VM i Bergen, som starter 16. september.

- Jeg har fått signaler om hun ikke blir tatt ut til VM. Etter Ladies tour of Norway skal åtte syklister på en samling og det er blant disse VM-uttaket blir gjort. Ingrid skal ikke være med på samlingen, sier Johansen provosert.

- Er det ikke naturlig at det stilles krav til eliteutøvere i en sesong med VM på hjemmebane?

- Noen argumenter er det hold i, men ikke nok til ikke å bli tatt ut på et lag, mener han.

I CK Victoria mener de at LTOF-uttaket må få konsekvenser. Johansen svarer «ja» på spørsmål om han har mistet tilliten til landslagsledelsen.

- Det må handling til eller en utbytting av folk. Et eller annet må skje, er han krystallklar på.

- Så lavt nivå

Johansen mener videre at landslagsledelsen er «ute etter» etter 31-åringen fra Melhus og at det stilles andre krav til henne enn de andre utøverne. I pressemeldingen som informerte om uttaket ble vrakingen av Lorvik begrunnet med at hun ikke har overbevist i store internasjonale ritt. I Vårgårda i Sverige sist helg syklet hun til 47. plass og ble med tredje beste norske. I forkant av rittet fikk hun sms fra landslagsledelsen om at hun måtte prestere.

- Isolert sett er det egentlig en bra prestasjon. Det var en flat løype og før ville hun blitt nummer 70-80. Det går i hennes disfavør at hun er så sterk, for da forventes det at hun skal kontrollere feltet. Hvis ikke er hun ikke med, mener Johansen.

Knust etter NM-bronse Ingrid Lorvik følte seg sterkest av alle, men drømmen om gull ble smadret i sluttspurten.

Sportssjef i Norges cykleforbund, Hans Falk, avviser på det sterkeste at Lorvik forskjellsbehandles.

- Det er så lavt nivå på en sånn påstand. Vi gjør en jobb, vi vil ha så gode syklister som mulig til start. Det ville være latterlig om vi ikke tok ut en syklist som kunne kjøre inn til sterk plassering. Uttaket er helt og holdent gjort på bakgrunn av sportslige vurderinger. Ingrid har fysisk kapasitet, men sliter med å kjøre i felt og få til den tekniske biten, mener Falk.

- Mister motet av Pedersen

Han synes det er trist at Johansen har mistet tillit til landslagsledelsen.

- Men jeg tror Sturla er enig med meg i at Ingrid har enorm kapasitet, men at hun mangler egenskaper på andre områder. Det er trist om noen mister tillit til oss, uttaler Falk.

Lorvik, stridens kjerne, har valgt å ta en timeout etter sjokkvrakingen, men i en SMS kommer hun med knallhard kritikk av landslagslederen.

«Jeg føler meg så urettferdig behandlet og er veldig skuffet over uttaket. Har kjørt bedre enn alle som er tatt ut, så skjønner ikke hvordan det er mulig. Det er skikkelig trynefaktor. Carl Erik får meg til å miste motet før start. Mister motivasjonen av han. Håper virkelig han får svi for dette uttaket, kunne ikke hatt en mer inkompetent og lite engasjert landslagssjef», skriver hun.

Falk mener det er gjort grep de siste årene for å få opp nivået på norsk kvinnesykling. Han viser til flere medaljer i ungdomsmesterskap som tegn på at kursen er staket ut rett, sist i EM i Danmark i juli.

PS: Trønderbladet har gjort gjentatte forsøk på å få landslagsleder Carl Erik Pedersen i tale, men har fortsatt ikke lyktes. Starten i Ladies tour of Norway går torsdag ettermiddag og da er han tilstede for å følge de norske rytterne som er tatt ut.