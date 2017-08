Lorvik vraket til Ladies Tour of Norway

Førstkommende torsdag starter Ladies tour of Norway i Halden. I år har rittet, som avsluttes på søndag, World Tour-status. Store deler av verdenseliten stiller til start bare én måned før VM i Bergen. Norges Cykleforbund har tatt ut seks utøvere til rittet, men Ingrid Lorvik er ikke blant dem.

Lorvik, som tok bronse på NM-fellesstarten tidligere i sommer, har kjørt flere ritt for Norge denne sesongen, men er altså vraket til konkurransen som kan få stor betydning for VM-uttaket. Utelatelsen av Lorvik er såpass oppsiktsvekkende at forbundet har valgt å begrunne det i pressemeldingen som ble sendt ut mandag. Der står følgende:

- «Ingrid Lorvik er en av flere som har vært med i diskusjonen rundt dette uttaket. Hun har en enestående fysisk kapasitet, men mangler mye på feltkjøringen som kreves i store internasjonale løp. Lorvik fikk en ny mulighet på et miks-landslag i Vårgårda (Sverige) i helgen, men overbeviste ikke», er landslagsleder Carl Erik Pedersen sitert på.

Trønderbladet har tirsdag ikke lyktes å få Ingrid Lorvik i tale.

Disse skal sykle i Halden for Norge:

Line Marie Gulliksen, Bærum OCK

Stine Borgli, CK Victoria

Ingrid Moe, Bergen CK

Julie Solvang, Grimstad SK

Vibeke Dybwad, Grimstad SK

Kirsti Ruud, Bærum OCK