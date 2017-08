Gjertsen debuterte på Lerkendal

Kampen endte ikke veldig bra resultatmessig for Kristiansund. Det endte til slutt 4–1 fordel Rosenborg, men det var spenning en god stund i andre omgang etter at gjestene reduserte til 1–2 etter 58 minutter. Rosenborg avgjorde kampen omtrent et kvarter før slutt, da de scoret to ganger i løpet av ett minutt, og fastsatte resultatet til 4–1.

Eliteseriedrømmen i oppfyllelse Kantspilleren fra Melhus er klar for Kristiansund og spill i Eliteserien.

Målgivende og flere sjanser

Gjertsen hadde flere skudd på mål i løpet av kampen, og spesielt like etter halvtimen var spilt, hadde han en brukbar mulighet. Da sto det enda bare 1-0, og Gjertsen dro seg på vakkert vis forbi en Rosenborgforsvarer, før han tvang fram en god redning av André Hansen. Han kom seg også til et par avslutninger i andre omgang, uten at disse ble veldig farlige.

Det største høydepunktet i Gjertsens debut, var en målgivende pasning til Daouda Bamba, på gjestenes redusering. Gjertsen spilte lekkert ivorianeren gjennom, som igjen gjorde en strålende jobb med å holde Vegar Eggen Hedenstad bak seg og sette ballen i mål.

Ellers i kampen var også melhusbyggen involvert i mye, og skapte ved flere anledninger uro og usikkerhet i forsvaret til hjemmelaget med sine flotte driblinger. Han viste i kveld at han fort kan bli en meget viktig spiller for Kristiansund i kampen om å unngå nedrykk utover høsten.

Også Eurosports eksperter lot seg imponere av Gjertsen. Kommentator Asbjørn Myhre og ekspert Kjetil Rekdal skrøt gjentatte ganger av 25-åringen under kampen, og han ble også belønnet med hele sju poeng på børsen, gitt av NTB. Bare Pål André Helland med åtte hadde høyere i denne kampen.