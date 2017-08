Talentsamling på Sjusjøen i regi av Statoil

Lone Johansen fra Melhus IL deltok denne uka på Statoils Internasjonale talentsamling i langrenn på Sjusjøen, som har pågått siden søndag og avsluttes i dag.

Her var hun sammen med de beste langrennsutøverne på juniornivå fra 14 land. Under samlingen var det duket for flere treningsøkter og tester, samt inspirerende møter med mentorene for Morgendagens Helter, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Johannes Høsflot Klæbo, som Lone står sammen med på bildet.

Satser mot nytt NM-gull Lone Johansen fra Melhus tok i mars et litt overraskende NM-gull i juniorklassen. I år er målet hennes nok et gull i NM, samt å gjøre det godt i VM og Norgescupen.

Johansen ble tidligere i år tatt ut på juniorlandslaget. Årets sesong blir hennes første i regi av landslaget, og det blir spennende å følge melhusjenta mot hennes mål om å ta et nytt NM-gull. Hun tok nemlig ett gull i junior-NM 2017, som ble arrangert i Harstad.