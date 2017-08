Solid av skytterne fra Melhus Jff

Til årets NM hadde fylkene Oppland og Sør Trøndelag og ulike klubber tilhørende fylkene leid baneanleggene som Oppdal Jff til vanlig disponerer. Melhus Jff ble tildelt bemanningen av en jubileumsbane som også ble brukt til hovedfinalen hvor årets NM-mester i Jegertrap skulle kåres.

Skytterne fra Melhus Jff presterte også godt i følge Bjørn O. Lein, medlem i leirdueutvalget. Han var fornøyd med skytterne og forteller følgende til Trønderbladet:

– Mjffs egne skyttere presterte veldig godt og lagmessig ble det en solid 17.plass blant norgeseliten. Laget besto av unge lovende skyttere, som vi nok vil høre mer av i fremtiden.

NM på Oppdal ble en suksess En gullkandidat fra Budal måtte melde forfall, men arrangementet på Oppdal, arrangert av blant annet Hølonda og Soknedal JFF gikk strålende.

Nummer 28 hovedfinale

Erlend Våga Fløttum ble nummer 28 i hovedfinalen i jaktsti.

– Her er det snakk om landets beste stiskyttere og en 28. plass er stort, forteller Lein.

18-åringen måtte ut i omskyting om 3. plassen i juniorklassen, men her tapte han dessverre kampen om bronsen mot Mikal Holten fra Surnadal.

Flere melhusinger bet også godt fra seg i jegertrap-grenen. Ingebjørn Johansen (nr.41) og Morten Vikvald (nr.52) fikk greie plasseringer i klasse B, hvor 171 deltok. I klasse C kom Marius Riaunet helt oppe på en femteplass av 91 deltakere. De to andre melhusingene som deltok, Kristoffer Skjelbreid og Jan Alseth ble henholdsvis nummer 13 og 28 her. Alseth gjorde også et aldri så lite comeback etter mange års fravær.

I tillegg ble Christoffer Anthonsen nummer 9 av 16 deltakere i klasse D1, og Erlend Våga Fløttum ble nummer tre av 85 deltakere i klasse D2.

Vil ha skytebane i Melhus I følge dugnadsgjengen i Hølonda jeger og fiskerforening er det på høy tid at Melhus får sitt eget skytteranlegg.

Skytebane

Skyteanleggene som Melhus Jff i dag innehar, må legges ned innen noen få år.

Leiekontrakten med grunneierne går nemlig ut, og man blir stående igjen uten skytebane i kommunen. Det vil dermed heller ikke være mulig å arrangere stevner eller tilby jegerprøve og opplæring til denne her.

– Vi har ikke engang plass til å sette opp en jaktsti for våre småviltjegere som ønsker trening før jakta starter, sukker Bjørn O. Lein.

– Melhus kommune har over flere år vært i stor vekst når det gjelder økende innbyggertall.Det vil være uholdbart om alle de ungdommene som vokser opp ikke kan ha tilgang til ett anlegg hvor man kan lære sikker våpenhandtering og beherskelse av forskjellige skyteteteknikker, fortsetter han.

Forrige uke gikk også Hølonda Jff ut og fortalte om deres inderlige ønske om skytebane i Melhus.

Leif Jostein Konstad er medlem i foreningen på Hølonda, og brukte antallet med jegerprøve som et argument.

– Bare på Hølonda har vi sikkert 200 som har storviltprøven, men langt fra så mange fotballspillere, sa han forrige uke.

Jostein Hammerås ledet hølondingenes dugnadsinnsat under NM på Oppdal, trekker også frem de mange skytterne i området.

– Melhus har skyttere som har vunnet i både OL og VM. Mange ville likt å ha et baneanlegg for å skyte obligatorisk trening til jakta. Målt i antall deltagere er skyting den største sporten i Norge, fortalte han.