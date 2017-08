Norge har favorittstempelet

Melhusbygg Idar Andersen sykler i ettermiddag sin eneste distanse under årets EM i sykkel. Han og resten av det norske laget er blant favorittene til medalje i ettermiddagens fellesstart i den danske byen Herning.

Andersen har med seg Søren Wærenskjold, Andreas Leknessund, Olav Hjemsæter, Jonas Iversby Hviteberg og Ludvig Fischer Aasheim på det norske laget, og fellesstarten starter klokken 16:00. Norge har allerede ett gull i juniorklassen av årets EM, da Leknessund vant tempoen tidligere i uka.

Nominert til årets talent Idar Andersen (18) fra Melhus er en av seks ryttere som er nominert til årets sykkeltalent.

Sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk har også troen på herrene, og tror det sterke laget til Norge kan gi de en stor medaljesjanse.

–De leder Nations Cup. De har imponert stort hele året, og må bli sett på som det sterkeste laget. Det er litt favorittstempel, men det har de vist at de har taklet tidligere. De får bare kjøre som de har gjort tidligere, så skal i hvert fall medalje være innen rekkevidde, sier han til procycling.no.

Videre mener Falk at ingen av Norges ryttere er noe utpreget spurter, og at dette kan være det svake punktet hos juniorlaget.

–Søren Wærenskjold har en brukbar spurt, men det er ingen som er favoritt i en spurt i et stort felt. Vi må kjøre som et bra lag. Det kommer til å være vindutsatt, så jeg tror ikke det kommer til å bli en stor gruppe som kommer til mål. Da håper jeg at vi har et overtak, og at vi kan spille på det. Det gjelder å utnytte den kjørestyrken som finnes i laget, fortsetter han.