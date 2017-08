I dag starter sluttspillet i Norway Cup

Melhus stiller med to lag på cupen. Begge disse er nå klare for A-sluttspillet. G18/19-laget skal opp mot Surnadal/Rindal 1 i 1/16-finale, og spiller i dag klokken 10:00. Det andre laget Melhus stiller med er i J17-klassen, og de spiller 1/8-finale mot Ganddal IL klokken 13:45 i dag.

Leik stiller også med to lag, og i likhet med Melhus er også begge disse kvalifisert for A-sluttspill. Disse to lagene spiller 7-erfotball i aldersklassene G14 og G15/16. G14-laget spiller 1/16-finale allerede klokken 09:00, og på motsatt banehalvdel står Tana BK. G15/16 skal i ilden litt senere i dag, og møter Skavøypoll IL klokken 14:15 til 1/16-finale.

Gimse har med tre lag på årets cup, hvorav to er kvalifisert for A-sluttspill, og ett for B-sluttspill. J14-laget til Gimse skal i dag møte Bremnes IL til 1/16-finale klokken 09:00 i B-sluttspill. Gimses andre jentelag, som spiller i J15/16-klassen skal opp mot Sunndal Fotball i 1/32-finale som går av stabelen 11:15 i dag. Vinneren av denne kampen møter Bremnes IL 1 i 1/16-finale.

Gimse stiller også med ett guttelag på cupen, i G14-klassen. Disse guttene skal i dag klokken 16.00 opp mot Ski IL Fotball 1, i det som er 1/32-finalen i A-sluttspillet.