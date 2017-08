En innledende kamp gjenstår

De innledende kampene avsluttes i dag, og det skal avgjøres hvilket sluttspill de ulike lagene skal spille i under årets Norway Cup.

Gimse

De røde fra Gimse er klubben fra Gauldal med flest lag i årets turnering. De stiller med tre lag. I J14-klassen har jentene til Gimse en seier og ett tap på de to første. De slo i går Abildsø hele 8-1, og fikk sin revansje etter 1-10-tap dagen før. I dag spiller jentene mot Dale i en avgjørende gruppespillskamp.

G14-laget er allerede etter to av tre kamper klare for A-sluttspill. De har vunnet begge sine kamper, mot Nordstrand 2 og Rena. Disse guttene fikk en litt vanskelig start på årets sesong, men har hatt en god oppladning til Norway Cup, skal vi tro leder i Gimse Fotball Vidar Krogh-Albertsen.

–Hjemme i serien hadde de en tung start på vårsesongen. En meget flott formstigning mot slutten, samt en meget godt gjennomført Skandia Cup har gjort sitt til at det er en motivert gjeng som har dratt til Oslo, forteller han.

Gimses siste lag spiller i J16-serien. De har kommet i en gruppe på fem lag, og spilte derfor to kamper i går. Det endte med et knepent 3–4 tap og en uavgjortkamp. På mandag slo de Otta 4-1, og står dermed med fire poeng på de tre første. I dag spilles siste og avgjørende gruppespillskamp for disse jentene også.

Leik

De hvite og blå fra Korsvegen stiller med to guttelag på cupen. G14-laget har startet med en seier og ett tap, og spiller i dag en helt avgjørende kamp om A-sluttspill. De møter Lesja, som står med like mange poeng som Leik før kampen, og om Leik vinner eller spiller uavgjort her, er de videre til A-sluttspill. De har nemlig bedre målforskjell fra før, og vil gå videre om lagene ender på like mange poeng.

Leik stiller også i G15/16-klassen. Her er de allerede klare for A-sluttspillet, etter å ha vunnet sine to første kamper mot Midsund IL og Bergsøy IL 2. I dag venter laget som ligger sist i gruppa, så det kan se ut som Leik har en god mulighet til å vinne alle tre innledende kamper, noe som vil gi en fin drive inn i sluttspillet.'

Gothia Cup over for denne gang Gothia Cup 2017 er over for denne gang for de fem lagene som var representert fra Gauldalen. Ett av lagene tok seg helt til finale i B-sluttspillet.

Melhus

Ett jente- og ett guttelag stiller fra Melhus på årets cup. Jentelaget spiller i 17-årsklassen, og har i likhet med Gimse J16 havnet i en gruppe med fem lag, og spilte dermed to kamper i går. Jentene fra Melhus tapte stort mandag mot Kongsvinger, før de reiste kjerringa i den første av to kamper i går, og slo Modum 2–0. Det ble dessverre tap igjen i den siste av gårsdagens kamper, hvor Hessa IL ble for sterke. I dag venter Tertnes Fotball, som ligger sist i gruppa til siste gruppespillskamp.

G18/19-laget til Melhus har åpnet cupen på strålende vis. De har vunnet 2/2 kamper, hvor også begge var med stor margin. De leder gruppa før den siste kampen, mot britiske Internacional FC, som også har vunnet begge sine kamper så langt. Det ligger an til en tøff batalje om gruppeseieren, men uansett utfall i gruppefinalen, så er begge lagene videre til A-sluttspill.