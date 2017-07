Norway Cup i gang for fullt

Totalt stiller sju lag fra Gauldaen på årets Norway Cup. Gimse stiller med tre, mens Melhus og Leik har med to lag hver. I dag spiller blant annet Melhus G18/19 mot Bækkelagets SK 2, og den kampen sendes direkte på TV2 Sportskanalen fra klokken 18.30.

Snart klart for Norway Cup Det ble lite internasjonal motstand for Leik, Melhus og Gimse i gruppespillet i årets Norway Cup. Likevel er det mange spennende oppgjør å se frem til for alle lagene.

Gimse

Gimse stiller med to jentelag, samt ett guttelag på cupen. For det eldste jentelaget, som spiller i J15/16-klassen, startet cupen strålende. De slo Otta IL hele 4-1, og fikk med det en perfekt start på cupen.

Det andre jentelaget fikk det vanskeligere i første kamp. De møtte Sotra FK, og gikk på et tap mot laget fra øya utenfor Bergen.

Det eneste guttelaget til Gimse, som spiller i 14-årsklassen startet cupen utmerket, og vant hele 5–1 over Nordstrand IF 2.

Melhus

Melhus stiller med ett gutte- og ett jentelag på cupen. Jentelaget spiller i 17-årsklassen, og startet cupen med et stort tap mot Kongsvinger IL. Guttelaget til Melhus åpnet desto bedre, og slo Skjoldar IL 3–1. Dette laget spiller for øvrig i G18/19-klassen, og spiller i kveld direkte på TV2 Sportskanalen fra klokken 18.30.

Gothia Cup over for denne gang Gothia Cup 2017 er over for denne gang for de fem lagene som var representert fra Gauldalen. Ett av lagene tok seg helt til finale i B-sluttspillet.

Leik

Hølondingene stiller med to guttelag, og har åpnet med en seier og ett tap. I G15-klassen vant Leik hele 9–1 mot andrelaget til Bergsøy IL, og har dermed den største seieren av gauldalslagene så langt på årets Norway Cup. G14-laget tapte sin åpningskamp mot Syril IL.

Gruppespillet ferdigspilles i løpet av onsdagen, og slik ser resten av programmet for gruppespillet ut for våre lag:

31/07 10:00 Gimse – Greipstad IL J15/16

31/07 13:15 Melhus – Modum FK J17

31/07 15.30 Gimse – Rena IL G14

31/07 16:15 Leik – Langangen IL G14

31/07 16:15 Leik – Midsund IL G15/16

31/07 16:15 Gimse – Abildsø J14

31/07 16.30 Gimse – Selje/Åheim J15/16

31/07 18.30 Melhus – Bækkelagets SK 2 G18/19

31/07 18.30 Melhus – Hessa IL J17

1/08 11:00 Leik – Flekkefjord FK 2 G15/16

1/08 12:00 Melhus – Internacional FC G18/19

1/08 15:15 Gimse – Dale IL J14

1/08 15:30 Gimse – Jotun IL G14

1/08 18:30 Leik – Lesja IL G14

1/08 18:30 Melhus – Tertnes Fotball J17

1/08 19:45 Gimse – Havdur IL J15/16

Som vi ser spiller både Gimse J15/16 og Melhus J17 to kamper i dag. Grunnen til dette er at disse to lagene er i grupper med fem lag, kontra fire som resten har i gruppa. Dette gjør naturlig nok at de må spille en kamp mer innledende, og den er da satt til i dag.