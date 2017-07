Tom Kåre og Norge avsluttet med stil

Tom Kåre Svegård Nikolaisen (19) fra Lundamo og Norge fikk en perfekt start på junior-VM i Algerie, og sto med full pott i gruppe A før gruppefinalen mot Tyskland. De to lagene møttes også i fjor under junior-EM, og da endte det med 30-23 seier til tyskerne.

Tysk maskineri

Også denne gangen fikk Norge det tøft mot «Bad Boys», som de kalles i Tyskland. Det ble en jevn batalje, men Norge hadde overtaket lenge, og kunne gå til pause med en 16-14 ledelse. I andreomgang fortsatte hardkjøret og til slutt tok dessverre kreftene slutt for Norge, og det tyske maskineriet tok over. Tyskerne snudde kampen, og vant til slutt 32-28.

–Spillerne skal ha skryt for å ha gjort en veldig god kamp, i hvert fall i 45 minutter. Da er vi ordentlig bra, så det er veldig mye positivt å ta med seg videre, sa landslagstrener Vidar Gjesdal til håndball.no etter kampen.

Derfor ble det andreplass i gruppa, noe som førte til et møte med tredjeplasserte Danmark fra gruppe B. Tyskland møtte fjerdeplasserte Sverige.

Drengene ble for sterke

De to nabolandene møttes i oppkjøringen til VM, og den duellen gikk de danske drenger seirende ut av. Likevel ble det norske laget sett på som ørsmå favoritter i åttendedelsfinalen, mye grunnet det knallsterke gruppespillet.

Kampen ble naturligvis jevn, men danskene virket å ha et knepent overtak gjennom hele kampen. Det sto 13-11 til danmark etter halvspilt kamp. I andre omgang kom danskene ut i fyr og flamme. De norske gutta klarte å stå imot lenge, men til slutt ble det for tungt. Danskene scoret fem mål på rad, stengte igjen sitt eget bur og punkterte kampen.

Til slutt viste kulerammen 34-27 til Danmark, og dermed var Tom Kåre og det norske landslaget ute av junior-VM. Trener Joar Gjerde erkjente at de møtte sine overmenn, men han mente likevel at resultatet ikke gjenspeilte kampen.

–Vi slipper inn altfor mange mål i andreomgang, og da er det sjanseløst at vi vinner på dette nivået. På slutten mister spillerne litt motet, som gjør at vi får en del mål mot oss. Likevel er jeg veldig fornøyd med mesterskapet hittil, og det er synd at vi ikke er med videre for å spille kvartfinale, sa Gjerde til håndball.no.

Avsluttet knallsterkt

Norge var likevel ikke ferdigspilt i Algerie. Et ganske spesielt aspekt ved håndballen er plasseringskamper. Ryker man ut i et sluttspill, må man likevel spille om hvilken plass man kommer på i turneringen. Plasseringen i turneringen spiller nemlig inn mot neste mesterskapskvalifisering. I Norge sitt tilfelle skulle det spilles om 11. plassen, og på andre siden av banen sto det nok en nabo, Island.

Her scoret Tom Kåre sine første to mål i sluttspillet, i en kamp som nok en gang var svært jevn de første ti minuttene. Etter det viste Norge mer av det de kunne by på i gruppespillet. Til pause sto det 20-12 til Norge, og derfor ble det en andreomgang av det mindre spennende slaget. Til slutt kunne Norge «juble» for 33-27 seier, og med det sikret det 11. plassen i turneringen. Trener Vidar Gjesdal var veldig fornøyd med kampen, og turneringen sett under ett.

–Jeg er veldig fornøyd med at vi responderte så bra etter gårsdagens kjedelige tap mot Danmark, spesielt siden den ble spilt så sent på kvelden. Bortsett fra at vi ikke presterte godt nok i den kampen, er jeg veldig fornøyd med mesterskapet, sa Gjesdal til håndball.no etter kampen.