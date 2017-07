Eliteseriedrømmen i oppfyllelse

Torgil Gjertsen har spilt sin siste kamp for Ranheim i denne omgang og signerte torsdag kontrakt med Kristiansund ut 2019-sesongen.

- Det stemmer. Jeg var på besøk her tidligere i sommer og fikk et veldig godt inntrykk både av klubben, byen og treneren, så dette blir spennende, sier Gjertsen på telefon til Trønderbladet.

Hovedpersonen selv er allerede på plass på Nordmøre, der han signerte kontrakten som gjør han til KBK-spiller torsdag samtidig som han deltok på sin første trening med sine nye lagkamerater.

- Jeg er godt fornøyd. Det føles riktig å ta neste steg nå og er tilfreds med det tilbudet jeg har fått fra klubben, innrømmer han.

Klar for neste steg

Hvor viktig var det for deg å ta neste steg nå?

- Jeg følte tiden var inne nå. Som sagt tidligere så har jeg hele tiden hatt et mål om å kunne leve av fotballen på heltid og det får jeg muligheten til nå. Kristiansund er en fin klubb for meg. Det lille inntrykket jeg har fått av medspillerne, stadion og trener Christian Michelsen har vært veldig spennende. Jeg føler meg skikkelig ønsket her, og det er så klart en viktig faktor, poengterer kantspilleren.

Kompensasjon til Ranheim

Kristiansund har vært ute etter Gjertsens tjenester i lengre tid og hadde følere ute etter den tidligere Ranheim-spilleren allerede i fjor sommer. Gjertsen hadde utgående kontrakt med Ranheim etter inneværende sesong og var nå fri til å snakke med andre klubber. Siden Gjertsen valgte å forlate OBOS-liga klubben nå, får også Ranheim en kompensasjon for den ettertraktede vingen.

- Det var så klart viktig for meg. Ranheim har betydd mye for min utvikling som fotballspiller og at klubben nå kan få igjen en sum når jeg forlater den gjør at jeg kan dra med litt bedre samvittighet, smiler han.

Gjertsen har vært fast inventar på kanten i Ranheims velkjente 4-3-3 system de siste sesongene. Nå blir det 4-4-2 heretter for Gjertsen.

- Det blir så klart litt annerledes, men ingen store forandringer. Jeg har blitt forespeilet en rolle på kanten i Kristiansunds 4-4-2 system og har fått det inntrykket at de vil satse på meg allerede fra første stund, sier han.

I tillegg til Gjertsen, ble også Olav Øby (Strømmen) hentet på lån til Kristiansund samme dag. Øby er også kantspiller og holder for det meste til på høyrekanten, mens Gjertsen stort sett har figurert på Ranheims venstreside de siste årene.

Kan debutere på Lerkendal

Eliteserien har i disse dager noen uker sommerferie og KBK-spillerne var torsdag tilbake på feltet for første gang etter ferien.

- Det var en rolig økt som bar preg av at spillerne har hatt ferie. Men, det var godt å komme i gang og man merket allerede at ting er mye mer proft her og at nivået er et lite hakk opp sammenlignet med OBOS-ligaen, understreker Gjertsen.

- Vi spiller treningskamp mot Molde på søndag. Det gleder jeg meg til og håper jeg får sjansen til å vise meg fram allerede da, sier han.

Og første seriekamp etter ferien er på Lerkendal?

- Det er så klart ekstra spesielt. Jeg håper jeg får spille da, legger han til.

Kristiansund møter Rosenborg på Lerkendal lørdag 5.august - tre dager etter Rosenborgs avgjørende kamp mot Celtic.

Vemodig farvel

Gjertsens siste kamp i Ranheim-trøya for denne gang ble dermed 3-3 kampen mot Bodø/Glimt forrige lørdag.

- Jeg har hatt en tett dialog gående både med Kristiansund og Ranheim-trener Svein Maalen i dagene etter den kampen, så jeg har holdt Ranheim underrettet om situasjonen hele tiden og vært klar over at det kunne bli min siste kamp for Ranheim. Det er så klart litt rart og vemodig. Jeg håper å rekke meg "hjem" etter treningskampen mot Molde på søndag (starter klokka 13:00) til Ranheims kamp mot Tromsdalen samme dag. Jeg har fortsatt ikke fått tatt skikkelig farvel med gutta, avslutter han.

Gjertsen endte opp med 99 offisielle kamper og 11 scoringer for Ranheim siden han kom til klubben fra Strindheim i 2014.