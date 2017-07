Idar Andersen sykler etapperitt

Det tyske etapperittet Niedersachsen-Rundfahrt går over tre dager, og Idar Andersen fra Gauldal SK er med i rittet. Han bruker det først og fremst som opplading til det enda større mål som kommer neste helg, EM i Danmark.

Kan skape resultater

Andersen hadde onsdag formiddag ikke rukket å se så mye på løypa enda, men etter hva han har hørt, er det en løype som kan passe han godt.

– Jeg har ikke rukket å se så mye på løypa enda, men har hørt den skal være kupert. Det er noe som kan passe meg godt, så vi får se, sier han.

Videre forteller han at kapteinsvalget først pleier å bli bestemt etter den første etappen.

– Vi har nødvendigvis ikke noen fast kaptein før rittet starter. Ofte går det inn et brudd på den første etappen, noe som gjør at det handler om å sitte med i det bruddet. Har vi en med i det bruddet, blir han den vi skal kjøre for i sammendraget, fortsetter han.

Ingrid Lorvik kjørte godt i Tyskland Ingrid Lorvik er ferdig med en tøff periode med 12 konkurranser på 14 dager. Nå satser hun mot VM i september.

Håper på norsk seier

De to neste hovedmålene for unggutten er junior-EM og VM. EM går som sagt neste helg i Danmark, mens VM går i Bergen, parallelt med VM for seniorer. De som kjenner sykkelsporten godt, vet at dette er en lagidrett, og det er også noe Andersen legger vekt på når han blir spurt om målet for junior-VM i hjemlandet.

– Det hadde vært utrolig moro om vi greide å sykle slik at en norsk utøver vinner, sier han.

Han tilegner seg selv brukbare sjanser i VM-løypa, men sier EM i Danmark ikke passer helt hans stil.

– EM-løypa er veldig flat, noe som ikke passer meg om jeg skal vinne selv. Men vi har noen spurtere i Norge som kan hevde seg her, så det blir spennende det også, forteller han.

Nominert til årets talent Idar Andersen (18) fra Melhus er en av seks ryttere som er nominert til årets sykkeltalent.

Over all forventning

Årets sesong har vært enestående for Andersen. Han har blant annet tatt NM-gull, og han har toppet alle mål han satte seg selv før sesongen.

–Sesongen har vært veldig bra, jeg har toppet alle målene mine, og det har gått over all forventning, sier en ydmyk Andersen.

Han ble også nominert til årets sykkeltalent som en av seks norske syklister, i regi av Norges Cykleforbund og Statoil – morgendagens helter. Hovedpersonen selv setter stor pris på nominasjonen.

– Det er selvfølgelig artig det, det var ikke akkurat forventet, forteller han.