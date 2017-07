Storkoser seg i Göteborg

Gothia Cup arrangeres i disse dager i Sveriges nest største by, Göteborg. Gauldal stiller med ett lag i hver av de fire klassene G11, G16, J16 og J14. Alle lagene har nå spilt to kamper hver på de to første dagene.

Imponerer

Gutter 11 har så langt imponert mest, og står med en seier og en uavgjort. De slo det franske laget JSC Pitray-Olier Paris på åpningsdagen, og spilte i dag 2–2 mot svenske Örgryte IS. Etter to av tre kamper, topper de gruppa på bedre målforskjell enn Örgryte IS, og ett poeng foran tyske Stern Kaulsdorf, SG, som de også møter i den siste kampen. Vinner Gauldal den, er de sikret avansement til A-sluttspill.

Det har ikke gått like bra med G16-laget til Gauldal, og de står med to tap på de to første. De har havnet i en tøff gruppe, og har så langt tapt mot svenske Mossens BK og italienske CS Croce Verde. I den siste kampen møter de også et brasiliansk lag, noe som pleier å være tøffe motstandere på slike cuper. Uansett resultat vil disse kampene med motstand fra andre land være god erfaring for de unge gauldalingene.

Tøff motstand for jentene

Jentene til Gauldal er også representert med to lag. 14-åringene har i likhet med G14 startet med to strake tap. Disse kom mot svensk og amerikansk motstand, i lagene Bollstanäs SK og Roanoke Star. De har igjen ett svensk lag i gruppespillet, før det mest sannsynlig bærer til B-sluttspill for jentene.

Gauldal har også med ett jentelag i 16-årsklassen. Disse jentene har også har startet cupen med to tap. I den første kampen ble det 1–3 for det svenske laget SK Iron, før laget fra De forente arabiske emirater, Go-Pro Sports så vidt ble for sterke i andre kamp. Dette var dog en kjempekamp skal vi tro leder i Gauldal FK Arild Borren.

–Go-Pro Sports er det beste laget i pulja. Jentene gjorde en meget god kamp mot dem, og tapte kun 1-2, forteller han.

Gimse også med

Gimse har også med ett lag på cupen. Dette stiller i J18-klassen, og har dessverre også startet med to tap. De har tapt mot Partille IF fra Sverige og det Zambiske laget Lusaka Youth Soccer Academy. I siste kamp møter de svenske Kungsladugårds BK som også har tapt sine to første kamper, så her ligger det an til en spennende kamp onsdag for jentene fra Gimse.

A- og B-sluttspill

Selv om flere av lagene fra Gauldalen ikke ser ut til å komme blant de to beste i sine grupper, vil det likevel bli flere kamper å spille. Det går nemlig både A- og B-sluttspill på cupen, og lagene som blir nummer tre og fire i de ulike puljene er kvalifisert for B-sluttspill. Dermed får alle lag som deltar i cupen spille sluttspillskamper.

Storkoser seg

Selv om flere av lagene har tapt kampene sine, mot god internasjonal motstand, koser alle spillerne fra Gauldal seg på cupen ifølge Arild Borren.

–Alle storkoser seg på cup. Arrangementet er veldrevet og det er en fin cup, konstaterer han.