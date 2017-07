Brækken tok sistepremien

Etter norgesrekordløpet I Sverige nylig var forhåpningene om en framskutt plassering skyhøye. Dårlige spor i både kvalifisering og finale får ta mye av skylda, men slik er travet.

Melhus-traver månedens Hest Fireåringen Evil Enok ME på stallen hos Noralf P. Brækken får ekstra omtale i siste nummer av fagbladet Trav og Galopp-Nytt

Fra spor sju i sitt kvalifiseringsløp klarte hesten så vidt å gå videre ved å bli nummer fem. Jo bedre man gjør det i en kvalifisering, jo bedre spor får man anledning til å velge i finalen. Slik det villet seg, ble det sjuendespor også i finalen og kampen om 300.000 kroner. I et felt med ti knallgode fireåringer, hvorav alle de hardeste konkurrentene hadde spor innenfor Evil Enok ME, ble det sjette og siste premie på melhustraveren.

Men det går flere tog for en traver av Enoks kaliber. Vant finalen gjorde Phantasm Soa, for anledningen kusket av Åsbjørn Tengsareid, som er i en enorm kuskeflyt for tiden.