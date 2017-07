Melhus-traver månedens Hest

Bladet har en spalte som heter Månedens Hest. Juni måneds varmblods er viet Evil Enok ME. Utslagsgivende for valget av hest var et toppløp hingsten gjorde på Dannero i Sverige i forrige uke, hvor den satte norsk rekord for fireårige hingster/vallaker over sprint med autostart på kilometertiden 1.10.9. Dermed er Enok en av to norskfødte fireåringer som har travet på 1.10-tallet.

Brækken-suksess i Bergen Noralf P. Brækken har en ny stortraver i emning.

Jarlsberg Grand Prix

Denne helga kjøres både kvalifisering og finale i Jarlsberg Grand Prix, hvor Brækken stiller med Evil Enok ME. At hesten godt tåler to løp på samme dag, fikk den vist nettopp på Dannero, som ikke en gang er en spesielt rask bane. Jarlsberg er rask. Vi minner om at det var på Jarlsberg Ferrari B.R. nylig satte verdensrekord. Brækken sier til TGN:

– Jeg tipper 10.9 på Dannero vil tilsvare 09.5 på Solvalla. Hvis Jarlsberg-banen er like rask som da Ferrari B.R. satte sin rekord, kan det gå fort unna.

Støtter salg av Leangen Gauldal travsportlag stiller seg helt og fullt bak salget av Leangen når saken kommer opp på generalforsamlinga til Midt-Norsk travforbund på søndag.

Kjøres hardt

Derby er for fireåringer, men så langt har ikke Brækken Derby spesielt i tankene.

– Vi får kjøre de løpene som er og ta ett løp om gangen. Etter Jarlsberg vurderer jeg å starte i NM med Evil Enok ME. Da får han testet seg på Derby-distansen.

Noralf P. Brækken er kjent for hard matching av hestene, men han er ikke redd for å matche for hardt. Han utdyper videre til TGN: – Jeg mener det er perfekt for hestene å starte med 10-12 dagers mellomrom når man er i sesong. Den harde treningen unnagjorde vi i vinter. Nå er det bare vedlikehold og spissing av form som gjelder.