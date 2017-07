Baritron med seier i Kongsvinger

Melhus-traveren tilhører den trønderske traveliten. Onsdag vant han stayerløpet på Kongsvinger travbanes årlige totalisatorkjøring.Seks år game Baritron, som stadig eies og trenes av Melhus-mannen Ole Dragsten, tok turen til Kongsvinger med fem seirer på ni starter så langt i år. ”Vi kommer med ambisjoner”, hadde eieren uttalt til fagbladet Trav og Galopp-Nytt.

Stortraveren, som denne gangen ble kjørt av toppkusken Kai Johansen, var ikke forhåndsfavoritt. Det var Høwings Unbeatable og Eirik Høitomt, som sto på grunndistansen 3000 meter, mens Baritron sto 40 meter bak. Tillegg i løp over så lange distanser har mindre betydning enn i kortere løp. Dessuten var det tre strykninger i det opprinnelig 12 hesters feltet, noe som gjorde det enklere å runde konkurrentene. For øvrig tror vi Baritron hadde vunnet uansett, så god som hesten er om dagen.

3000 meter på Kongsvinger-ovalen betyr drøyt to runder, i og med at banen er hele 1400 meter lang. Dragsten’s seksåring har vist mange ganger at den trives i langdistanseløp. Når den så fikk et perfekt ryggløp av kusken, hadde den masse krefter igjen til det 450 meter lange oppløpet, hvor den tilsynelatende enkelt tok seg forbi hestene som så langt hadde ført an. Seieren ble ikke overlegen, men sikker.

Kai Johansen, som har vunnet begge de to gangene han har kusket Baritron, hadde dette å si:

– Den får et veldig fint løp, men gjør jobben sin mot mål. Hesten er veldig bra og går noen kanonløp.

– Vi hadde trua i dag, tilføyde Ole Dragsten, etter at hans øyensten hadde tatt seier nummer 21 i karrieren på 45 starter. Det er ikke alle travere som kan vise til en seiersprosent på 46.