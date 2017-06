Leserbrev fra Melhus/Gimse J99/00: Nå er Melhus/Gimse håndball, jenter 99/00, på en etterlengtet treningsleir i Barcelona. Turen har vært planlagt i tre år og det er lagt ned mange dugnadstimer for å finansiere turen. Flere av jentene har spilt sammen i ti år og jentene har trent aktivt helt fram til avreise for å ha god form til treningsleiren.

Oppholdet vil være en forberedelse og oppkjøring for sesongen 2017/18 for noen, et avsluttende kapittel for andre, mens enkelte er i tenkeboksen for om de vil fortsette eller ikke. Treningsleiren vil kanskje motivere til fortsettelse?

En turoperatør har satt sammen deler av opplegget sammen med trenere, en foreldregruppe og jentene. Opplegget inkluderer seks treningsøkter i hall, klatrepark og laserskyting, og egentrening som lek og moro på stranda. Et av høydepunktene var vennskapskampen på tirsdag mot det lokale laget Gava, utenfor Barcelona. Kampen ble spilt i 27 varmegrader og det var stor stemning med fullsatt tribune. Melhus/Gimse vant kamoen 36-22 til stor applaus fra hjemmepublikumet, og jentene fikk gleden av å overrekke Melhus/Gimse-trøyer til Gava-jentene.

Laget har en stor, engasjert foreldregruppe som gjør at et slikt prosjekt kan gjennomføres. Vi regner med at dette oppholdet har stor betydning for samholdet og det sosiale, så vel som det sportslige for både spillere og foreldre.