Melhustravere vant NM-løp

Det årvisse norgesmesterskapet for travkusker er et fast innslag på Leangen og går av stabelen i forbindelse med midtsommertravet. En kusk fra hver av de faste, norske totalisatorbanene deltar. Konkurransen ble innledet fredag kveld. Allerede i det første løpet ble det seier til en lokal Leangen-kjenning, Iman Arvells, eid av Knut Ekenes på Ler og trent av Tor Arne Eggen.

Resultatene så langt har vært noe beskjedne for femåringen, men i den sjuende starten, hvor Lars Anvar Kolle satt med tømmene, ble rekka med null førsteplasser brutt.

– Den var dårlig tidligere, men nå er den på gang. Det er en bra hest som ikke har fått uttelling, meddelte Eggen.

Vinnerhest tilbake

To løp senere var det igjen dags for Federal Crown. Mellom slutten av oktober og midten av februar radet hesten, trent av Arve Sjoner, opp fem strake seirer. Så fulgte en periode med middelmådige resultater, uten at det er noe unormalt. Om det var årets norgesmester, Åsbjørn Tengsareid, som var utslagsgivende denne gangen, er ikke så godt å si, men han er i alle fall en av landets aller beste kusker. Uansett hadde Ragnhild Bjørnbeth, som stort sett har vært fast kusk siden i fjor høst, dette å si:

– Bakspor er ikke hans melodi. Det var ikke forventet at den skulle være så sterk etter pause. Den sto med fem strake seirer, men den kan ikke bare vinne og vinne, den må også få utvikle seg sjøl.

Ingen dag uten Mjøen

I alle fall ikke veldig mange. I et løp som ikke inngikk i NM var Remix og Jomar Blekkan blytung favoritt. Denne galopperte imidlertid før bilen slapp feltet og kunne ikke blande seg i seiersstriden. Dermed var det etter hvert duket for Fannrem-traveren Alsaker Elfax og Thomas Mjøen.

– Jeg var ivrig på et ryggløp. Den var rolig og fin i aksjonen, uttalte Mjøen om hesten han kjenner godt fra før.

Alsaker Elfax var andrevalg i løpet, men Remix falt som så stor favoritt at Mjøens seier bidro sterkt til at det ble jackpot i V65-spillet.