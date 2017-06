Solid av Stensås i Kanalrennet

Store deler av langrennseliten har denne helga vært i Telemark for å gå rulleskirenn. Lørdag ble det gått sprint og i dag var det klart for ei femmil på rulleski, Kanalrennet. Langrennssportens største profil, Petter Northug, valgte å stå over da han kjente på en liten forkjølelse.

Magnus Stensås stilte imidlertid til start. Den ferske rekruttlandslagsløperen hadde satt seg mål om å kjempe i toppen og det greide han. 23-åringen fra Lundamo gikk inn til en solid 9. plass, slått med bare 14,1 sekunder av Martin Johnsrud Sundby. Anders Aukland og Simen Østensen ble nummer to og tre i Kanalrennet.