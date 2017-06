- Lykke til, Ingrid

08.40 la kvinnene ut på sitt landeveisritt i NM i Stjørdal. I feltet, Ingrid Lorvik, som kjører for NM-gull i dag. Hun ble ønsket lykke til med en knokehilsen like før startskuddet gikk.

- Det er absolutt et stort mål, men alt skal stemme og du skal ha litt flaks også. Jeg håper vi blir enige om en bra taktikk og at alle går for den 100 prosent. Skal vi lykkes her så må vi ha hele laget og gi alt for den planen vi har. Det er toppen som gjelder, har 31-åringen sagt til Trønderbladet i forkant av NM .

Hun innledet mesterskapet med å ta gull på lagtempoen tirsdag kveld .