Knust etter NM-bronse

Ingrid Lorvik smilte tappert da hun mottok bronsemedaljen noen minutter etter målgang, men det var gullet hun drømte om. Dessverre for Vita Heine og Katrine Aalerud ble for sterke i sluttspurten og sikret de to gjeveste medaljene. Da hadde Lorvik dratt på de to lagvenninnene fra Team Hitec Products i flere runder. De hadde overtaket på Melhus-syklisten og hun var var rådvill på hva hun burde gjøre.

Drømmen var å klatre alene over Gevingåsen på sjette og siste runde , men hun greide ikke å kvitte seg med Heine og Aalerud.

- De hadde to lagvenninner som kom bak, så jeg måtte kjøre hele sisterunden og da var jeg ikke sterk nok til få ei luke der. Det var vanskelig å vite hva jeg skulle gjøre på slutten. Kanskje skulle jeg bare ha gått skikkelig til i siste dolp. Det er synd at jeg ikke greier å ta det, sier hun mens stemmen brister.

- Det blir ganske hardt parti. De kjører for sitt og ville vente på de bak og helst få tredobbelt. Så da det er bare å kjøre, sier Lorvik.

Sportssjef i Norges cykleforbund, Hans Falk, mener Lorvik var den sterkeste i dagens NM-landeveisritt.

- Hun har hele Hitec-laget mot seg og havner i en vanskelig situasjon, men hun er klart sterkest, sier han.

- Hva burde hun gjort for å komme seg løs?

- Det er vanskelig å si, men hun burde sikkert støtt i siste bakken. Hadde hun hatt krefter ville hun nok gjort det. Det går på at hun har dratt hele siste runden og er sikkert såpass stiv i beina og har kanskje ikke mer å kjøre med, mener han.