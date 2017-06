Det store karamellslippet

Karamellslipp fra fly er et fast og svært populært innslag under fotballcuper i Gauldalen. Og ungene dro ikke skuffet hjem etter fotballcupen på Sørøya i forbindelse med Kvålsdagan. Noen minutter etter klokka 13 i formiddag kom et fly lav høyde over fotballbanen.

I løpet av noen minutter regnet det flere tusen karameller fra himmelen og på klarsignal løp flere hundre små fotballspillere for å plukke opp flest mulig av de små og søte bitene.

Vaktene hadde også en del på lur i tilfelle noen spurtet forgjeves ut på banen. Søndag blir et det nytt karamellslipp på Kvål. Da spilles det grendacup og en fotballkamp mellom beboere på østsiden og vestsiden av Gaula.

Leder for Kvålsdagan, Magnar Kvaal, bor selv på østsiden og holder en knapp på sine egne som vinner av den prestisjetunge kampen.