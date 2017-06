NM-gull til Lorvik og CK Victoria på hjemmebane

Ingrid Lorvik syklet for førstelaget til CK Victoria sammen med Cecilie Gotaas Johnsen og Camilla Hornemann. Sølvet gikk til Grimstad og så tok førstelaget til Bryne bronsemedaljen.

- Det er artig. Ekstra artig når det er på hjemmebane og så mange som er og heier, sier Lorvik om gullet.

Åtte lag stilte til start på lagtempoen som har start og mål ved Åsheim skole på Heimdal. Etter en litt treg start, der Grimstad ledet på de første passeringene, kom CK Victoria sterkere utover i rittet når motbakkene meldte seg.

- Jeg synes vi kjørte litt dårlig i starten, men det kom seg veldig etter hvert. Tilbake kjørte vi veldig bra og hadde bra driv. Løypa er tøffere etter vendig og da kjørte vi jevnt og hardt. Jeg tror vi tok mye i bakkene, sier Lorvik.

På lagtempo stopper klokka når to syklister har kommet i mål. Lorvik og Gotaas Johansen kjørte i fra Hornemann og sikret altså gull på hjemmebane.

Torsdag står individuell lagtempo på programmet, men det store for Lorvik er landeveisrittet på søndag. Det går i samme trasé som der Idar Andersen tok sitt gull for to dager siden. CK Victoria-syklisten har også ambisjoner om å sykle seg inn på VM-laget og da er det en topplassering som gjelder.

Etter to NM dager står Melhus og Gauldal med to gull.