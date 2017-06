Melhus på hjemmebane var ikke til å stoppe

Melhus stod som arrangør av 2. løp i OG karusellen sist onsdag. Samlingsplass var lagt til Finnseten lengst nordøst på Øybergkartet og med panoramautsikt over Leinstrand og Øysanda. Løpsterrenget på Øyberga er ikke enkelt med tett skog i et kupert terreng med få holdepunkter og utfordringen for løypeleggeren blir ofte å legge lette nok løyper. Ole Asbjørn Hjulstad var løypelegger for de seks løypene og finn mange godord for disse. 92 løpere møtte opp i et ganske bra løpsvær uten for mye utøy, men med litt lett regnvær akkurat under løpet, skriver O-gruppa i Melhus i en rapport til Trønderbladet.

Mange gode enkeltprestasjoner

Melhus samler stadig et stort antall rekrutter for tida. Under dette løpet hadde de så godt som alle i nybegynnerløypa med hele 25 løpere og det er både unge og voksne ferske O-løpere i skjønn forening. Noen klarer løypa på egen hånd, mens andre ønsker litt hjelp rundt.

Gul løypa er for de aller yngste og de aller eldste løperne, samt for de som synes nybegynnerløypa er blitt for enkel. Denne gangen var det bare voksne og Eivind Næve og Åse Høgsteggen, begge Leik, tok de to først plassene med raske tider og med Jostein Glesåen (Gaula) på tredjeplass.

I Hvit løype tok Anne Kari Stubbsjøen (Leik) sin andre seier for sesongen med klubbkamerat Kjell Sølberg på andreplass. Kåre Onsøyen (Melhus) fikk til et brukbart løp og kom på tredjeplass, ifølge referatet.

Vant med seks minutter

Grønn løype på 3 km samler fortsatt flest løpere utenom Nybegynner, denne gangen med 24 løpere. Som i fjor blir nok Svein Olav Åmot ei hard nøtt for de andre, selv om tidsforskjellen denne gange ikke var avskrekkende. Enda en seier ble det to minutter framfor Hege Solhjem Melhuus og John Lerli begge Melhus og Rolf Wærnes (Orkanger).

Atle Pedersen (Melhus) fikk til et virkelig godt løp i Rød løype. Han var om lag 6 minutter foran John Henry Hammer (Børsa) og Kjell Rune Halvorsrud (Melhus). Både Rød og Blå løypa krysset Langberga på kommunegrensa til Skaun, så det ble litt klyving opp skrentene.

Det heftet ikke Audun Bakk (Melhus) nevneverdig i Blå løype. Selv om det er hans treningsterreng sier det ikke alt om den høye farten på nærmere 8 minutter på kilometeren. Det ble nesten 10 minutter framfor Jonas Unsgård og Ola Keiserås fra Leik denne gangen, ifølge Melhus orientering.

Melhus med solid ledelse i lagkampen

1000 poeng fikk Melhus (2976) mer enn Leik (1917) på andreplass denne kvelden. Leik har mange gode enkeltprestasjoner, men når Melhus har like mange i Nybegynner-løypa som Leik har til sammen blir det ikke greit å tukte Melhus som nå leder med over 2000 poeng etter to løp. Orkanger har med en del løpere og det ble 3. plass dette løpet og samme plassering etter begge løpene.

Nest løp går om 14 dager i Klæbu og det kan bli spennende å se hvordan oppmøtet blir i en periode hvor mange har tatt ferie.