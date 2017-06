Jublet for Toppserie-spill

Forrige helg spilte Melhus/Gimse jenter 16 kvalik om retten til å spille i region Nords toppserie til høsten og det greide håndballjentene med glans. Om noen måneder venter kamper mot lag som Byåsen, Kristiansund, Volda, Strindheim og Molde.

Toppserien vil bestå av totalt 15 lag og de åtte beste vil få tilbud om å spille i den landsdekkende Bringserien, som starter på nyåret.

Jentelaget er ikke alene om å komme seg gjennom nåløyet. Melhus/Gimse G16 og G18 er også kvalifisert for Toppserien. Her er det fem lag fra hvert nivå som kan kvalifisere seg for Bringserien.

G16-laget har planlagt for spill i Bringserien i flere år og har derfor lagt opp en del penger. I tillegg ligger guttene an til å få 50.000 kroner fra NTE gjennom avstemmingskonkurransen «Laget mitt». Avstemmingen avsluttes mandag klokka 12 og Hommelvik Guts og Melhus/Gimse G16 har en solid ledelse på Kolstad IL. Både nummer én og to i konkurransen får 50.000 fra det trønderske kraftselskapet.