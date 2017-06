Idar Andersen ble norgesmester

I dag søndag ble landslagssyklist Idar Andersen fra Melhus norgemester på Lånke.

Alene inn

Andersen kunne sykle i ensom majestet over mållinja etter å ha deltatt i fellesstarten i NM.

På andreplass kom Andreas Leknessand som gjorde et forsøk på å hamle opp med Andersen, men som måtte gi tapt på slutten.

Kan langt på vei sikre VM-billett med godt NM Landslagssyklist Idar Andersen syklet på hjemmebane etter mange ritt på kontinentet i vår.

- Det er stort, sier Andersen etter triumfen.

Deltakerne i fellesstarten syklet seks runder á 20 kilometer, og det i ganske så ufyselig vær med regn.

Gikk tidlig i brudd

Andersen var en av favorittene, og det levde han opp til. Han var i ei gruppe som tidlig gikk i brudd, og Andreas Leknessand prøvde å henge på. Avgjørelsen kom på Gevingåsen. Trener Dag Erik Usland har fortalt at Andersen er rå i nedoverbakke. Da kom Andersen seg løs, og beholdt forspranget helt fram til mål. Dermed kan Andersen ikle seg trøya med norske farger.

En meget stolt mor, Unni Turøy Andersen, forteller at sønnen Idar er den som drar ut og sykler uansett vær og vind.

- Han står aldri over ei treningsøkt, sier Unni Turøy Andersen.

Treneren er også stolt over prestasjonen, og sier at dette er stort for en klubb som Gauldal.

VM til høsten er i Bergen, og alle regner med at Andersen blir tatt ut. Andersen skal gjøre det svært dårlig i forkant om han ikke får den muligheten.

Saken oppdateres!