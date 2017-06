Den store styrkeprøven er i gang og klager har kommet

Den store styrkeprøven der det sykles mellom Trondheim og Oslo, er i gang i dag lørdag. Politiet har fått klager på syklister, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

- Det er kjent at Den store styrkeprøven er et arrangement en gang i året. Bilistene må være hensynsfulle, sier Oseid.

Oseid minner om at det vil være mange syklister på E6, og at disse har med følgebiler.

- Vår oppfordring er at bilistene tar hensyn til syklistene, og at de er tålmodige selv om noen kan irritere seg over syklistene, sier Oseid.