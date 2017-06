Håndballgutta trenger din hjelp

01-laget til Melhus/Gimse vant regionserien i suveren stil denne sesongen. Nå trenger laget din hjelp til å vinne 50.000 kroner. Håndballgutta ble som et av 100 lag trukket ut til å delta i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) avstemmingskonkurransen «Laget mitt», hvor de to lagene med flest stemmer får 50.000 kroner hver. I tillegg får 15 lag 10.000 kroner. Avstemmingen startet mandag og varer til klokka 12 kommende mandag. Status halvveis i avstemminga er at Melhus/Gimse kniver i toppen med et fotballag fra Hommelvik.

Spent trener

Torsdag hadde begge lagene samlet cirka 2.200 stemmer. Melhus/Gimse-trener Atle Hårsaker er fornøyd med oppslutningen så langt, men vet utmerket godt at ingen vinner etter halvgått løp.

Her kan du avgi stemme

- Jeg er litt spent, ja, og må nok innrømme at jeg sjekker telefonen (for antall stemmer) litt for mange ganger, smiler han.

De to klubbene i front hadde torsdag skaffet seg forsprang på cirka 500 stemmer til Kolstad på 3. plass. Men ryktene sier at Trondheims-klubben har begynt å mobilisere for fullt og da kan det komme et ras av stemmer. Melhus/Gimse vil ikke være noe dårligere og tilspisser nå «krigen» mot de andre klubbene. Torsdag, fredag og lørdag deler spillere og foreldre ut gratis sveler i Melhus sentrum til alle som stemmer på dem. Sosiale medier brukes også aktivt for å fiske stemmer.

Vil spille i landsserie

- Guttene går også dør til dør for å få folk til å stemme på oss, forteller Hårsaker.

- Det er en takknemlig jobb. Det er lettere å få folk til å gi oss en stemme i stedet for å kjøpe dasspapir, sier en av dem.

Trener Hårsaker er takknemlig for all støtte og forteller at fotballgruppa på Facebook har oppfordret til å stemme på 01-laget.

- Vi takker veldig for all støtte og det er artig å se alle i nærmiljøet som støtter Melhus/Gimse håndball, sier han.

50.000 vil komme veldig godt med for 01-laget som har siktet seg inn mot den landsdekkende Bring-serien kommende sesong. Da kommer kostnader på 150-200.000 kroner.

- I Bring-serien blir det fire-fem reisehelger. Vi har noe oppsparte midler, for dette er noe vi har hatt som mål i flere år. Men kommer vi i mål og vinner 50.000, får vi egenandelen langt ned, sier Hårsaker.

Han oppfordrer også til å stemme på Flå IL, Gauldal SK og de andre lokale klubbene. Det er fullt mulig å gi sin stemme til flere klubber.