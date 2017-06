Sist helg deltok Brekkåsen idrettsbarnehage i barnehage-NM i fotball på Fåberg. Brekkåsen deltok i mix-klassen i 7-er, der lagene til en hver tid måtte ha fire jenter og tre gutter på banen. Melhus-barnehagen stilte blant andre med Melhus-spillerne Martin Nilsen og Håkon Lund på laget. I gruppespillet feide Hjørvard Bjørnbeths mannskap all motstand til side og vant gruppa med seks poeng og 13-0 i målforskjell.

Som beste puljevinner slapp laget å spille 1/8-finale og kunne dermed spare krefter til kvartfinalen. Her ble Mamma Mia barnehage flere nummer for små og Brekkåsen vant enkelt med 7-0. Siste hinder på veien mot finalen ble egentlig ikke noe hinder og med 5-0-seier mot Lundgaardsløkka barnehage var finalen sikret.

Finalen ble spilt mot Baklia stall og gårdsbarnehage. Her havnet Brekkåsen under 0-1, men kom tilbake og vant 3-1. På en bankett senere på kvelden fikk førskolelærerne overrakt trofeet som viser at de er Norges beste barnehage i fotball.

Hilde Martinsen ble forøvrig toppscorer i turneringa.