Tredje strake for Creek’s Survivor

Sju år gamle Creek’s Survivor på Stall Garberg hadde hatt et lite løpsopphold siden Bjerke-seieren 22. april. Treneren har utvilsomt visst å konservere hestens form i mellomtiden. Heller ikke spillerne var særlig i tvil om hvem som var deres vinner, Staro Showbiz-sønnen var gjort til klar favoritt. I Trav og Galopp-Nytt var den banker i V65.

Vant fra bakspor

Garberg med sjokkseier Bjørn Garberg sjokkvant med 36-oddser fra egen stall på Leangen mandag.

Garberg med sjokkseier Bjørn Garberg sjokkvant med 36-oddser fra egen stall på Leangen mandag.

Spor 12 bak startbilen er aldri noen gunstig utgangsposisjon, aller minst på sprint. Men når kusken kan sine saker og hesten er i form, går det veien likevel. Ekvipasjen kom fint gjennom fra baksporet og fikk tredje par utvendig. Ledet i det aller lengste gjorde Wika Lendalund og Magne Olsen, men Garbergs hest var skikkelig i siget og spurtet forbi like før streken.

– Når vi stiller i bakre rekke, er vi prisgitt at de foran går. Den er ikke i samme form som på Bjerke, men det hadde jeg heller ikke ventet, den har slitt med en hovsprekk, opplyste Garberg, som var takknemlig for å kunne gi sin hest et fint løpsopplegg.

3-årstalent

I et løp for 3-åringer stilte kun fire hester til start etter strykning. Blant dem var Bleke Balder på stallen hos Noralf P. Brækken, etter Åsajerven og Trons Pila. To av de fire galopperte og var mer eller mindre ute av leken. Bleke Balder var stødig og fin hele veien og stall enkelt ifra den andre som holdt seg til rett gangart, Røyns Bror og Ragnar Fremstad.

Til tross for at unghesten gjorde et fint inntrykk, ville ikke Brækken være altfor optimistisk med tanke på fortsettelsen. Det er mange raske travere i årgangen.

– Det er en liten og frisk herremann, en uerfaren hingst som springer fort. Vi får kjøre de vanlige løpene og la ham utvikle seg, mente treneren.

Melhuskusk overrasket alle på Leangen Verken hest eller kusk er blant de navnene som figurerer oftest i toppen av premielistene.

Vårt tips er at vi vil få se mer til Bleke Balder høyt oppe på premielistene.

Fortjent seier

Travkvelden ble innledet med et montéløp som Ragnhild Bjørnbeth tok seg av med den sju år gamle hoppa Kahlua O. Den trenes av melhusmannen Arild Idar Trøan. Hoppa var i teten etter en halv runde, og der ble den til mål var passert.

– Det var kjempegodt å vinne og fortjent for merra, fastslo Bjørnbeth, som kjenner hesten godt fra tidligere.

Kahlua O. har vært montéhest siden høsten 2014, og vi må tilbake til våren 2015 for å finne forrige seier.