140 lag på Gauldalscupen

Gauldal fotballklubb har i år prøvd noe nytt, med å dele opp cupen på Lundamo og Hovin. Over 140 lag var med, fra de helt minste opp til de på 14–15 år.

Treerfotball

På Lundamo, hvor de minste spilte, avviklet de 13 kamper samtidig over sju timer, forteller cupleder Anders Lehn. Her spilte de nemlig treerfotball, som de har satset på i år. I tråd med rådene fra Norges Fotballforbund. Med treerfotball trengs det mindre baner, som muliggjør at mange flere kamper spilles samtidig.

På Hovin var det større baner for eldre spillere, og der avviklet de tre kamper parallelt i sju timer.

- Dobbelt opp

- Vi synes det har gått bra. Det er en spennende øvelse å skulle ha cupen på to steder. Det blir jo dobbelt opp med det meste. Det skal være likt konsept på begge plassene, sier Lehn.

Han forteller at rundt 60 til 70 frivillige har vært med og hjulpet til gjennom helga.