Forfremmet til U23-landslaget

Ingrid Syrstad Engen hadde et inderlig ønske om å føre J19-landslaget til EM i Nord-Irland i august. Men i den avgjørende kvaliken på hjemmebane i april var det Italia som gikk vinnende ut av duellen med Norge, Sverige og Serbia.

1-2-tapet for Italia ble hennes siste som kaptein for J19-landslaget. Neste mål med flagget på brystet ble derfor uttak for U23-landslaget og det har hun lyktes med i første forsøk. Sammen med lagvenninnene i Trondheims-Ørn, Marit Clausen og Mali Lilleås Næss, er Engen tatt ut til en turnering i Sverige 5.-13. august.

- Det blir et steg opp og uttaket kommer egentlig tidligere enn forventet. Men det er bare å ta læring av det, sier 19-åringen.