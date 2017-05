Verdensrekord av Rishaug-oppdrett

Han gjorde ikke akkurat skam på navnet sitt, den fire år gamle traveren Ferrari B.R., oppdrettet av den innenfor sporten velkjente Bjørn Rishaug fra Ler. Under V75-kjøringen på Jarlsberg travbane lørdag, skjedde noe som aldri tidligere har skjedd på norsk jord – en hest traver under 1.10. Tiden 1.09.9 er verdensrekord på mellomdistansen 2100 meter.

Fagbladet Trav og Galopp-Nytt skriver: «For å sette prestasjonen inn i historisk perspektiv: Ingen andre fireåringer har tidligere travet under 1.10 på distanser over 2000 meter. Vi snakker altså her om et av travhistoriens råeste løp noensinne. Den franske hesten Kool du Caux travet 1.09.8 i 2007 over distansen 2100 meter og er innehaver av rekorden for eldre hester».

En fireåring er fremdeles en unghest. Det understreker hvilken prestasjon det er snakk om. Ferrari B.R. hadde følgende passeringstider underveis i løpet: 1.08.8 første 500, 1.10.0 første 1000, 1.09.6 første 1500. Andrehesten i løpet kom i mål på 1.11.6, det sier litt om forskjellen.

Per Oleg Midtfjeld, mannen bak den tidligere stjernetraveren Steinlager, trener hesten og var også kusk.

Etter løpet vanket det invitasjon til Elitloppet på Solvalla, men to sprintløp på samme dag er ikke aktuelt for en fireåring. Oppgavene framover skal skreddersys for en traver av Ferrari B.R.s kaliber.