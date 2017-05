Ny seier til Mjøen og Fernando

Melhustraveren Fernando, som er oppdrettet, trent og eid av Jan Havdal, later til å trives aldeles utmerket med Thomas Mjøen i sulkyen, i tillegg til at trener og øvrige stallfolk gjør en utrolig god jobb. Første seier for ekvipasjen kom den 6. mars i år, den neste 24. april – og den foreløpig siste kom mandag kveld på Leangen. Det behøver på ingen måte å stoppe her, i hvert fall ikke i grunnlagsløp på hjemmebanen.

Thomas Mjøen er god på å gi hestene han kjører gunstige reiser. Med det løpsopplegget Fernando fikk i dette stayerløpet, var hesten, som er i svært god form, nærmest forpliktet til å vinne. Den fikk ligge i andre par utvendig til Bacalao va Bene med Jan Roar Trøan satte fart fra de bakre rekker på siste bortre. Da gikk Fernando ut foran denne, avanserte gjennom svingen, og nedover oppløpet var melhushesten den som hadde desidert mest krefter igjen.

– Det ble perfekt for vår del. Den er skikkelig i orden og avgjorde veldig lett, oppsummerte Mjøen.

Uttalelser fra eierhold gir grunn til å tro at hesten har mer inne tidsmessig enn rekorden på 14,6a. Verken distanse eller baneforhold tillot rekordforbedring ved denne anledning. Men hvis formen holder seg, bare vent til det blir skikkelig rask bane.