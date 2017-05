Gimse tuktet tabelltreeren

Gimses juniorer har levert en god vårsesong hittil. Ni poeng på de fire første kampene er mer enn godkjent for de røde. Etter å ha åpnet med en bunnsolid 3-0-seier hjemme mot Orkla 2, ble Tillerbyen 2 slått 4-1 på bortebane. I sesongens tredje kamp stoppet derimot seiersrekken da erkefienden Melhus trakk det lengste strået i en jevn batalje på Brekkåsen. I forrige seriekamp ble Trygg/Lade slått 4-1. Resultatet sendte rødtrøyene opp på en fjerdeplass på tabellen.

Søndag kveld tok laget turen til Charlottenlund for å jakte sesongens fjerde trepoenger, men mot de grå og rød fra Trondheim ble det som ventet tøft. Et regntungt kunstgress gjorde heller ikke oppgaven lettere, selv om dette selvfølgelig var likt for begge lagene.

Til tross for at hjemmelaget åpnet best, var det gjestene som fikk mest å juble for. Da dommer Espen Stav Hansen blåste av etter nitti minutter viste resultattavla 3-2 i favør av bortelaget.

Resultatet betyr at Gimse tok sin fjerde seier for sesongen. Poengene betyr også at laget klatrer forbi både trønderne og Melhus og inntar andreplassen på tabellen.

Førstkommende tirsdag venter KIL/Hemne for Gimse. De grønn- og hvitstripede ligger under nedryksstreken og trenger poeng for å unngå nedrykk. Deretter møter Gimse Sverresborg 2, før tabellener Kolstad står for tur i nest siste serierunde.