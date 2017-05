Frelste Melhus med drømmescoring

I en drøy time satt en strekkplaget Holthe på benken og så lagkameratene slite med å bryte ned et ungt og hardtkjempende Buvik-lag i sommervarmen. På stillingen 2-1 til Melhus, gjorde kraftspissen sin entre og kort tid etter var kampen avgjort til gjestenes fordel. Dermed er Melhus fortsatt ubeseiret i årets 4.divisjon.

- I dag vinner vi på en dårlig dag. Det er kanskje feil å si at det er årsverste når vi tar tre poeng, men det føles litt sånn. Det må være en god egenskap å vinne også når spillet lugger litt, sier Holthe, som bor i Buvika til daglig, selv til Trønderbladet like etter kampslutt på årets hittil varmeste sommerdag i Buvika.

Stjernetreff

Og målet?

- Jeg traff godt. Deilig å se den gå inn på en fase av kampen der vi sliter litt, smiler han.

Holthes 3-1 scoring var av det vakre slaget der han ekspederte et innlegg i mål med et brassespark som var verdt inngangspengene alene. Det ble også kampens siste.

Melhus-trener Jan Ketil Berg var glad for seieren, men også han mente laget spilte langt under forventet standard lørdag ettermiddag.

- Det er både varmt og kunstgresset er tørt, uten at det er noen unnskyldning. Det er nok en del av forklaringen, samtidig som jeg synes vi sliter litt med å komme skikkelig i gang med spillet vårt. Dette er nok den svakeste kampen vår i år, men vi tar med oss seieren og er glade for det, sier Berg og legger til:

- Vi har stort sett god kontroll kampen igjennom og det lille de skaper er det vi som gir bort.

- Bedre enn forventet

Melhus har nå spilt seks kamper av årets sesong og er fortsatt ubeseiret. Fasiten så langt viser fire seire og to uavgjort. Lørdagens 3-1 seier i Buvika var lagets første trepoenger på bortebane.

Føler du dere har kommet bedre i gang enn forventet?

- Ja, egentlig. Vi har kanskje fått flere poeng enn vi hadde regnet med på forhånd, men vi er såpass ydmyke at vi vet like godt som alle andre at før eller siden så taper vi også, poengterer hovedtreneren.

- Spesiell ramme

Keeper Øyvind Onsøien er en av hele ni Melhus-spillere i dagens tropp med en fortid i nettopp Buvik. Onsøien innrømmet etter kampen at det var litt ekstra å møte gamleklubben igjen.

- Jeg har vært her i over sju sesonger, så det er klart det blir litt spesielt. Det var en merkelig følelse å gå inn i bortegarderoben før kampen, erkjenner Onsøien.

Roar Strand var opptatt med Rosenborgs 100-års feiring denne helgen og spilte ikke for Melhus lørdag. I tillegg var midtstopper Eirik Ramlo ute med en skulderskade. Trener Berg regner med å ha begge tilgjengelige førstkommende torsdag da Meldal gjester Gruva for ny seriekamp.

Melhus startet slik: Øyvind Onsøien - Thomas Mathisen, Andreas Langørgen Solberg, Mats Olav Olsen, Roy Gunnar Pedersen - Petter Borgen, Martin Nilsen, Håkon Lund - Pål Riaunet, Sanjar Meskinyar, Samim Meskinyar.

Av Inge Grytbak