7. plass i Nordisk mesterskap

15-åringen kvalifiserte seg for Nordisk mesterskap i judo gjennom et godt NM i starten av april. Melhus-gutten tok to bronsemedaljer i konkurranse med langt eldre utøvere. I helga var han på plass i Trollhättan for å sette sine nordiske motstandere ut av spill. I åpningskampen tapte han for en finne og det ødela for medaljehåpet. Totalt gikk han fire kamper og det endte i to seire og to tap, og en 7. plass til slutt.

- Jeg er ganske fornøyd, men kunne nok gjort det bedre. Jeg kunne vært mer aktiv med å prøve kast, sier Banach.