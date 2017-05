Gjentar suksessen med jentefotballdag

Melhus IL arrangerte i fjor høst en egen dag for fotballjenter i Gruva. Det ble en stor suksess med stort oppmøte og mye moro for jentene. Søndag gjentas suksessen og da blir det fire timer der jentene er i fokus.

- Vi prøver å ta litt ekstra vare på jentene, for de har en tendens til å slutte når de kommer litt opp i årene. Det blir ikke bare fotball, men også noe sosialt. Vi har felles fotballtreninger på lørdager, forteller Håvard Lium, en av flere trenere som skal sørge for at søndagen blir fin for deltakerne.

Nytt lag i Melhus Med en blanding av ungt og stor rutine skal denne spillergruppa sette Melhus på damefotballkartet.

Jentene får to fotballtreningen, avbrutt av lunsj. I tillegg blir det storfint besøk av flere Trondheims-Ørn-spillere. Til høsten er det planlagt tur til Trondheim for å se gultrøyene i kamp og det blir også overnatting i Gruva med taco. Alt for at jentene skal ha det gøy med fotball.

Det er fortsatt mulig å melde seg på hvis noen har lyst til spille fotball.